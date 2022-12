Diretta/ Frosinone Ternana, streaming video tv: in cerca di riscatto (Serie B)

DIRETTA FROSINONE TERNANA: TRAFERTA CIOCIARA PER LE FERE

Frosinone-Ternana, in diretta alle ore 18:00 di lunedì 26 dicembre, è una sfida ad alta quota tra due squadre che ultimamente hanno più zoppicato che altro. Il diciannovesimo turno di Serie B mette davanti la capolista del campionato e l’ottava in classifica, ma se andiamo ad analizzare la graduatoria tenendo conto delle ultime cinque, vedremo il Frosinone undicesimo e la Ternana addirittura diciottesima. Questo perché entrambe le squadre sono riuscite a vincere solo una delle rispettive cinque partite, rallentando la propria corsa.

Ora il calendario le mette di fronte e tutte e due sono chiamate a rispondere presente. La squadra di Grosso è caduta di misura a Genova contro i rossoblu mentre i rossoverdi sono riusciti a fare peggio, cadendo tra le mura amiche sotto i colpi del Como per 3-0. In casa, il Frosinone ha dato il meglio di sé vincendo sei partite, pareggiandone una e lasciando la casella relativa alle sconfitte ancora ferma a zero, grazie ad una difesa di ferro che ha concesso solamente due reti. In trasferta, invece, la Ternana ha avuto un andamento altalenante con tre successi, due segni X e ben quattro ko.

FROSINONE TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Ternana si potrà vedere comodamente attraverso abbonamento su Sky con il pacchetto Calcio sul canale 202 oppure su DAZN, sempre sottoscrivendo un piano annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione. La telecronaca su DAZN sarà offerta da Riccardo Mancini.

Per quanto la visione della diretta Frosinone Ternana in streaming video sarà possibile attraverso la piattaforma Helbiz oppure sempre su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, ovviamente solo per i clienti delle relative emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TERNANA

Le probabili formazioni diella diretta Frosinone Ternana vedono i padroni di casa, allenati dal campione del mondo Fabio Grosso, scendere verosimilmente in campo col solito 4-3-3. In porta c’è Turati, in difesa Sampirisi, Szyminski, Ravanelli e Cotali. A centrocampo Mazzitelli in regia, Rohden e Boloca mezzali mentre il tridente Insigne, Mulattieri e Garritano avrà il compito di finalizzare quanto creato.

La Ternana di Andreazzoli si schierano con un modulo simile, ma con l’aggiunta del trequartista. Dunque 4-3-1-2 con Iannarelli tra i pali, Defendi e Corrado i terzini mentre Sorensen e Mantovani guideranno la difesa. Coulibaly, Di Tacchio e Palumbo a centrocampo, Falletti agirà da trequartista dietro alle due punte Favilli e Partipilo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per la diretta Frosinone Ternana vedono i padroni di casa favoriti a 1.75, secondo le quote di Snai. Il segno X è dato a 3.50, più basso rispetto a 4.75 attribuito al successo della Ternana. Se entrambe le squadre segneranno almeno una rete a testa si verificherà l’esito Gol, a 1.80, altrimenti No Gol a 1.90. L’esito dell’Over 2.5 è quotato 1.92 e visto il 4-4 dello scorso campionato, potrebbe diventare interessante.











