DIRETTA/ Frosinone Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (29 ottobre 2023)

DIRETTA FROSINONE TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Frosinone Torino Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di ciociari e piemontesi. Il Frosinone Primavera ha iniziato malissimo il nuovo campionato, perché ha raccolto solamente 1 punto in sette giornate, frutto evidentemente di un solo pareggio e per il resto ben sei sconfitte, per cui non sorprende osservare che la differenza reti dei giovani ciociari è fortemente in campo negativo (-11) a causa di sette gol segnati a fronte dei ben diciotto già incassati.

Musica diversa per il Torino Primavera, che infatti troviamo a quota 9 punti in classifica, con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte su sette partite giocate finora, con il dato della differenza reti che è esattamente pari a zero, dal momento che i giovani granata in campionato vantano quindici gol segnati e altrettanti anche al passivo. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Frosinone Torino Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FROSINONE TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Torino Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Frosinone Torino Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

FROSINONE TORINO PRIMAVERA: PER RIPRENDERE LA MARCIA!

Frosinone Torino Primavera, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadio Città dello Sport di Ferentino sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Punti importanti quelli in palio questa mattina tra due squadre che vivono momenti non esaltanti.

Il Frosinone è ultimo in classifica con appena 1 punto: sin qui un pareggio e sei sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il 2-2 contro il Lecce. Il Torino, invece, è a metà classifica con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I granata arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 3-1 contro la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TORINO PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Frosinone Torino Primavera. Partiamo dai ciociari, schierati con il 4-3-1-2: Avella, Amerighi, Kamensek-Pahic, Giunashvili, Paura, Milazzo, Cisse, Romano, Boccia, Mezsargs, Cichero. Passiamo adesso ai granata, Scurto conferma il 3-4-3: Abati, Silva, Rettore, Bianay, Dellavalle, Ruszel, Ciammaglichella, Antolini, Njie, Padula, Savva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Frosinone Torino Primavera. I granata partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,70 per il segno X in caso di pareggio oppure a 3,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora oggi vincesse il Frosinone Primavera.

