Diretta/ Frosinone Torino streaming video tv: ciociari per stupire (Primavera)

DIRETTA FROSINONE TORINO PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Frosinone Torino, in diretta sabato 7 gennaio 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1. Ciociari per stupire ancora dopo un avvio di stagione che, da neopromosso, ha visto il Frosinone assestarsi in zona play off con una serie di risultati utili. Negli ultimi match è arrivata una sconfitta contro la Roma e un pari senza reti in casa del Verona nell’ultimo impegno del 2022.

Una lunghezza avanti al Frosinone, sempre in piena zona play off, c’è il Torino che ha chiuso il suo anno con 3 vittorie consecutive che l’hanno proiettato in alto in classifica, l’ultimo successo ottenuto in casa col punteggio di 2-1 contro la Fiorentina nell’ultima sfida dell’anno. Considerando la Coppa Italia, il Torino ha chiuso la stagione prima della sosta con 5 vittorie consecutive in partite ufficiali.

DIRETTA FROSINONE TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Torino Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 61 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Palmisani; Bruno, Selvini, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi, Maura, Bracaglia, De Min. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Passador, Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Antolini, Gineitis, Ruszel, Silva, Weidmann, Dell’Aquila, Jurgens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE TORINO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











