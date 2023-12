DIRETTA/ Frosinone Torino video streaming tv: oggi sarà il decimo incrocio (Serie A, 10 dicembre 2023)

DIRETTA FROSINONE TORINO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Frosinone Torino sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli scontri più importanti tra queste due formazioni. Frosinone Torino che si sono affrontate in ben nove occasioni prima di quest’oggi. L’ago della bilancia pende dalle parti di granata con cinque vittorie ottenute e un pareggio. Frosinone risponde con tre successi contro i granata. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 16 gennaio 2016 finita con il risultato di 4-2 in favore del Torino grazie alla doppietta di Andrea Belotti e i goal di Marco Benassi e Ciro Immobile.

Per i ciociari reti firmate da Sammarco e un autogol di Danilo Avelar. L’ultima sfida giocato tra questi due formazioni risulta essere quella del 2 novembre di quest’anno con successo dei giallo blu grazie la rete nei tempi supplementari utilizzata dall’ex calciatore del Real Madrid Reinier, assenti questa sfida alla luce di un infortunio patito in settimana. (Marco Genduso)

DIRETTA FROSINONE TORINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Frosinone Torino sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Frosinone Torino sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

DIRETTA FROSINONE TORINO, DI FRANCESCO SFIDA JURIC

La diretta Frosinone Torino, in programma domenica 10 dicembre alle ore 12:30, racconta della 15esima giornata di Serie A. I ciociari sono reduci da un periodo altalenante, dovuto principalmente alla caratura delle avversarie. Archiviato il match da incubo con il Cagliari, dove il Frosinone è passato da vincere 3-0 a perdere 4-3, gli uomini di Di Francesco hanno archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia proprio col Torino e vinto in campionato contro l’Empoli per poi perdere a Milano con l’Inter, trovare il successo casalingo col Genoa e infine la sconfitta sempre a San Siro col Milan. Si può comunque dire che il Frosinone si è riscattato a dovere dopo quella pazza rimonta che avrebbe potuto essere molto più pesante a livello di impatto mentale negativo.

Il Torino sta cominciando a vincere e l’ha dimostrato per ben tre volte da fine ottobre ad oggi. I successi contro il Lecce, Sassuolo e soprattutto il più recente contro l’Atalanta per 3-0, senza dubbio la miglior prestazione stagionale degli uomini di Juric, hanno dato una grossa spinta ai granata. Il Toro in questo periodo ha dovuto, come detto in precedenza, salutare la Coppa Italia per mano proprio del Frosinone e questa gara sarà occasione di riscatto.

DIRETTA FROSINONE TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Torino vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Turati, difesa confermata con Monterisi, Okoli, Romagnoli e Oyono. In mediana assente Barrenechea per squalifica, al suo posto giocherà Gelli insieme a Bourabia. La trequarti, orfana di Reinier per infortunio, vedrà Ibrahimovic, Brescianini e Soulé. Unica punta Cheddira.

I granata rispondono con il 3-4-1-2. Milinkovic Savic tra i pali, Tameze braccetto di destra con Rodriguez sul lato opposto e Buongiorno centrale. Gli esterni saranno Bellanova e Lazaro con Ilic e il rientro di Ricci dal 1′ in mediana. Vlasic agirà da trequartista con Sanabria e Zapata coppia offensiva, autore rispettivamente di uno e due gol nella sfida con l’Atalanta terminata 3-0.

DIRETTA FROSINONE TORINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Frosinone Torino danno favorita la squadra ospite a 2.25. L’1 in favore dei ciociari è a 3.40 secondo bet365 mentre è leggermente più basso il pareggio a 3.20.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.15 contro l’1.67 del segno opposto. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.90.











