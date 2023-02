Diretta/ Frosinone Udinese Primavera, video streaming tv: due squadre ferite

DIRETTA FROSINONE UDINESE PRIMAVERA: IN CERCA DI RISCATTO

La diretta di Frosinone Udinese Primavera, match in programma lunedì 20 febbraio alle ore 11:30, racconta di una sfida tra due squadre reduci da una sconfitta. I ciociari, quinti in classifica, hanno avuto la possibilità di staccarsi dal Lecce lo scorso turno ma proprio nella gara contro i salentini sono usciti con le ossa rotte perdendo terreno sulle primissime posizioni, che rimangono comunque lontano solo tre punti e dunque accessibili in tempi brevi. Situazione nettamente più complicata per l’Udinese, penultimo e distante otto punti dalla salvezza, che come se non bastasse è incappato in un ko interno con la Juventus dopo quella a Firenze. Sconfitte che lasciano i bianconeri bloccati sulle sabbie mobili mentre le contendenti alla salvezza sono riuscite a collezionare punti importanti.

Se il Frosinone è per punti la miglior squadra per rendimento in trasferta, tra le mura amiche i gialloblu non hanno sempre trovato la via del successo, anzi. In nove partite sono stati solo quattrodici i punti, con i ciociari attualmente al quintultimo posto in trasferta. Ancora peggio l’Udinese lontano da casa: i friulani hanno raccolto appena sei punti in nove gare con le sole Napoli (5) e Cesena (0) ad aver fatto peggio.

DIRETTA FROSINONE UDINESE PRIMAVERA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Udinese Primavera sarà disponibile attraverso i canali di Sportitalia, emittente televisiva che trasmette da anni tutte le partite del massimo campionato giovanili italiano attraverso i propri canali 60 e 61 del digitale terreste.

Per quanto riguarda la diretta streaming video della sfida Frosinone Udinese Primavera, bisognerà dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone scaricando l’app di Sportitalia oppure collegarsi al sito web www.sportitalia.com, il tutto gratuitamente.

PROBABILI FROSINONE UDINESE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Udinese Primavera vedono i padroni di casa schierarsi con il consueto 4-3-3. Borbei in porta, difesa a quattro Munoz, McJannet, Hasic e Dorgu. A centrocampo Berisha mezzala destra, in cabina di regia Salomaa e Pascalau sul lato mancino. Tridente con Samek, ex Slavia Praga, Burnete e Corfitzen, autore di due gol contro il Lecce.

Rispondono gli ospiti 4-2-3-1 con Di Bartolo tra i pali, linea difensiva Abdalla, Guessand, Cocetta e Iob. In mediana Zunec e Centis, batteria di trequartista Russo-Asante-Peljcic e il centravanti portoghese che ha già debuttando in Prima Squadra Semedo unica punta.

