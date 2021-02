Diretta/ Frosinone Venezia (Serie B) streaming video DAZN: ritrovare la vittoria

DIRETTA FROSINONE VENEZIA: NESTA NON VUOLE SBAGLIARE!

Frosinone Venezia, in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Ritrovare la vittoria è l’imperativo per due squadre che hanno faticato nelle ultime settimane ad avere confidenza con i 3 punti. Vale per i ciociari che addirittura non fanno bottino pieno dalla trasferta di Reggio Emilia del 15 dicembre scorso. Da allora il tecnico Nesta si è dovuto trovare a fronteggiare molti problemi, compresa un’emergenza Covid che ha decimato la squadra a cavallo di capodanno, ma i risultati sono stati modesti e la squadra è scivolata fuori dalla zona play off, anche dopo l’ultimo pareggio a reti bianche nel recupero disputato sul campo del Pisa. Il Venezia a sua volta è reduce da un altro 0-0, quello sul campo del Vicenza. Nelle ultime 8 uscite in campionato i lagunari hanno fatto bottino pieno in una sola occasione, nella sfida del 23 gennaio scorso contro il Cittadella, e sono al momento appaiati a quota 29 punti al Pordenone all’ottavo posto, al confine della zona play off e una lunghezza avanti rispetto al Frosinone.

DIRETTA FROSINONE VENEZIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Frosinone e Venezia presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa allenati da Alessandro Nesta scenderanno in campo con un 3-5-1-1 e questo undici titolare: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Gori, Maiello, Kastanos; Zampano; Rohden; Novakovich. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Esposito, Forte.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Frosinone Venezia: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.50 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.85 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA