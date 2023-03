DIRETTA/ Frosinone Venezia video streaming tv: ci sono appena otto precedenti

DIRETTA FROSINONE VENEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Frosinone Venezia ci consegna una partita che non ha moltissima tradizione: i precedenti sono appena 8, anche se sono stati giocati negli ultimi sei anni e mezzo e dunque sono recenti. Il bilancio sorride al Frosinone: sono infatti 4 le vittorie della squadra ciociara contro un solo successo del Venezia, perché quello dell’agosto 2021, in un primo turno di Coppa Italia giocato al Penzo, è avvenuto ai rigori e dunque tecnicamente si tratterebbe di un pareggio. La squadra lagunare dunque ha battuto l’attuale capolista di Serie B una sola volta, ma lo ha fatto al Benito Stirpe: nel febbraio 2021 il colpo firmato Francesco Forte e Francesco Di Mariano (per il Frosinone gol di Pietro Iemmello) era stato importante per la grande rimonta che avrebbe portato ai playoff e da qui alla straordinaria promozione sotto la guida di Paolo Zanetti.

La curiosità legata a questo testa a testa è invece sancita dal fatto che delle quattro vittorie del Frosinone ben tre sono esterne: l’unica casalinga risale al marzo 2018, prima stagione in cui i ciociari giocavano le loro partite interne allo Stirpe dopo aver abbandonato il Matusa. Era stato un successo in rimonta: al gol di Lorenzo Ariaudo avevano risposto, nel secondo tempo, Raffele Maiello e Nicola Citro. (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Frosinone Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

OCCHIO AI LAGUNARI!

Frosinone Venezia, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Capolista in fuga dopo l’immediata risposta allo scivolone interno contro il Parma: nel turno infrasettimanale il Frosinone ha sbancato Ferrara e ora guida la classifica del campionato cadetto con 11 punti di vantaggio sul Genoa secondo e 12 sul Bari terzo.

Il Venezia ha proprio ceduto in casa del Bari mercoledì scorso, prima sconfitta per i lagunari dopo 5 risultati utili consecutivi, un ko che ha lasciato il Venezia al quintultimo posto, in zona play out con una classifica comunque ancora tutta da definire nei bassifondi della cadetteria. All’andata Frosinone vincente per 1-3 in casa del Venezia, con i lagunari che hanno espugnato Frosinone nell’ultimo match disputato allo “Stirpe”, 1-2 il 6 febbraio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Venezia, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Rohden, Boloca, Koné, Insigne, Mulattieri, Caso. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, Busio, Tessmann, Milanese, Zampano, Pohjanpalo.

FROSINONE VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

