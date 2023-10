DIRETTA FROSINONE VERONA/ Video streaming tv: non ci sono tanti precedenti (Serie A, 8 ottobre 2023)

DIRETTA FROSINONE VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Frosinone Verona pone di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno del loro passato solamente in sei circostanze. Il tabellino di queste sfide mette davanti il Frosinone con ben quattro successi su sei; una vittoria soltanto per il Verona e un risultato di pareggio. La prima sfida tra queste due squadre è datata 2006 con il successo del Frosinone con il risultato di 2-1. Gara di ritorno che presentò un pareggio per 2-2, nonché l’unico tra queste due squadre. Le prime due sfide sono state giocate nel cambio di Serie B, per la massima serie occorre aspettare fino al 2015.

In Serie A vittoria Frosinone con il risultato di 3-2. Doppietta realizzata dall’attaccante Ciofani e gol di Dionisi. Per gli scaligeri ad andare a segno, entrambi dal sessantacinquesimo in poi, Viviani e Moras. Ciociari che ottennero la vittoria anche nella gara di ritorno grazie ai gol di Russo e Frara, in mezzo la rete di Bianchetti. Il primo successo, e unico, del Verona, è datato 2016: doppietta di Giampaolo Pazzini sul calcio di rigore e tre punti per la formazione allenata da Fabio Pecchia. Gara di ritorno e sorrise al Frosinone con la rete di Daniel Ciofani, sempre dal dischetto. (Marco Genduso)

DIRETTA TV FROSINONE VERONA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Frosinone Verona sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming, detentore di tutte le partite della Serie A, sarà l’unico a trasmettere la diretta Frosinone Verona e bisognerà dunque dotarsi di abbonamento per fruire del servizio. Inoltre esiste la possibilità di vedere il match in TV attraverso Sky con la sottoscrizione a Zona Dazn che permette di vedere negli appositi canali del digitale terreste la partita.

La diretta streaming Frosinone Verona potrà essere vista sia su Smart TV tramite app sia su qualsiasi dispositivo mobile tra cui telefono, computer, tablet e console di gioco.

FROSINONE VERONA, RISCATTO VENETO?

La diretta Frosinone Verona, in programma domenica 8 ottobre alle ore 15:00, racconta di un match tra due squadre distanti tra loro solamente di un punto. I ciociari hanno interrotto la propria striscia di cinque risultati utili consecutivi con la sconfitta all’Olimpico contro la Roma per 2-0. Il periodo d’oro iniziato con la vittoria con l’Atalanta ha portato i gialloblu a collezionare 9 punti in cinque partite, un bottino che in pochi si sarebbero aspettati da una squadra che ai nastri di partenza era vista come una delle principali candidate alla retrocessione.

A dire il vero nemmeno il Verona era vista come una squadra da salvezza, ma l’inizio dei veneti composto dalle vittorie con Empoli e Roma sembrava spazzare via ogni dubbio. Il Verona è tornato coi piedi per terra nel periodo tra settembre e ottobre dove su cinque partite sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. Bisogna però dire che i ko sono stati registrati contro Sassuolo, Milan e Atalanta, tutte squadre che ambiscono a posizione ben più alte di quella degli scaligeri. Per il Verona potrebbe essere questa l’occasione migliore per tornare a sorridere.

FROSINONE VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Frosinone Verona vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3 classico di Di Francesco. In porta Turati difeso a sua volta da Oyono, Monterisi, Okoli e Marchizza. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Mazzitelli, Bourabia e Reiner che potrebbe avere la sua chance. Parte dietro nelle gerarchie Barrenechea. In attacco Soulè e Baez supporteranno Cheddira centravanti.

Risposta del Verona col 3-4-2-1. Tra i pali Montipò, difesa con varie assenze dato che Dawidowicz e Amione non sembrano dare le giuste certezze fisiche. Dunque Baroni corre ai ripari e schiera Magnani, Coppola e Terracciano. Faraoni e Lazovic esterni con Duda-Folorunsho coppia in mediana. I due trequartisti saranno Ngonge e Suslov, confermato dopo l’ultima uscita. Ballottaggio in avanti tra Bonazzoli (favorito) e Djuric.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Bourabia, Reinier; Soulè, Cheddira, Baez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Terracciano; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Suslov; Bonazzoli.

FROSINONE VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Frosinone Verona danno per favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo bet365 l’evento meno probabile è la X a 3.30 dato che il 2 lo troviamo a 3.10.

Tanti o poche reti? Un dilemma che i bookmakers hanno deciso di far pendere la bilancia dalla parte dell’Under 2.5 visto che lo troviamo a 1.70 contro i 2.10 dell’Over. Riguardo il segno Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, c’è incertezza considerando che la quota è la stessa del No Gol ovvero 1.90.











