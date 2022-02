Diretta/ Frosinone Vicenza streaming video tv: i ciociari sognano (Serie B)

DIRETTA FROSINONE VICENZA: ATTENTI A BROCCHI…

Frosinone Vicenza, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. I ciociari sognano dopo le tre vittorie consecutive messe in fila che hanno portato il Frosinone di nuovo in lotta per il vertice. Soprattutto i gialloazzurri hanno sbancato il campo del Pisa e quello del Parma consecutivamente, due vittorie esterne pesantissime e che hanno ribadito la qualità del gruppo a disposizione di Fabio Grosso.

DIRETTA/ Vicenza Alessandria (risultato finale 2-1): doppietta Diaw, espulso Ba

Il Vicenza resta ultimo in classifica a quota 11 punti con il Pordenone ma i berici hanno lanciato un segnale importante battendo l’Alessandria in casa e tenendo viva la scintilla della speranza per una salvezza che appare comunque ancora molto complicata. All’andata Frosinone vincente a Vicenza con un secco 0-2 con reti messe a segno da Ciano e da Maiello su rigore, ultimo precedente in casa dei ciociari datato 7 maggio 2021, 1-1 il risultato finale del match.

Insulti alla madre morta, Meggiorini piange durante Lecce-Vicenza/ Video "Pace fatta"

DIRETTA FROSINONE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Vicenza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Lecce Vicenza (risultato finale 2-1): salentini in testa alla classifica

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Vicenza, match che andrà in scena al Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Kalaj; Lulic, Ricci, Garritano; Canotto, Ciano, Zerbin. Risponderà il Vicenza allenato da Cristian Brocchi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Crecco; Pontisso, Ranocchia; Di Pardo, Giacomelli, Dalmonte; Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Vicenza al Benito Stirpe di Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA