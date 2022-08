Diretta/ Fulham Liverpool streaming video tv: Reds con un titolo già in tasca

DIRETTA FULHAM LIVERPOOL: OSPITI FAVORITI!

Fulham Liverpool, in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 13.30 presso Craven Cottage a Londra, sarà una sfida valevole per la prima giornata della Premier League inglese. I Reds partono in campionato con un titolo già in tasca, la vittoria del Community Shield contro il Manchester City. La scorsa stagione ha visto il Liverpool mancare i principali obiettivi, Champions League e Premier, svaniti d’un soffio, ma la competitività della formazione allenata da Jurgen Klopp è ancora massima.

Il Fulham è consapevole che il Liverpool resta una delle formazioni favorite per questo nuovo torneo: i londinesi sono neopromossi dopo il primo posto ottenuto nella Championship della scorsa stagione, con la salvezza che resta dunque l’obiettivo primario del club per questa stagione. Il 13 dicembre 2020 il Liverpool ha pareggiato 1-1 nell’ultima trasferta a Craven Cottage, il 17 marzo 2019 è terminata 1-2 l’ultima sfida con vittoria dei Reds, battuti per l’ultima volta dal Fulham a Londra nell’1-0 del 5 dicembre 2011.

DIRETTA FULHAM LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fulham Liverpool sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale numero 203 del satellite. La visione sarà garantita agli abbonati della pay tv satellitare e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FULHAM LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Fulham Liverpool, match che andrà in scena a Craven Cottage a Londra. Per il Fulham, Marco Silva schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rodak; Tete, Tosin, Ream, Robinson; Palhinha, Reed, Andreas; De Cordova-Reid, Kebano, Mitrovic. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Nunez, Diaz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fulham Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Fulham con il segno 1 viene proposta a una quota di 11.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.25.











