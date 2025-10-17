Diretta funerali carabinieri morti a Castel d'Azzano: lo streaming video tv su Rai Uno da Padova, l'ultimo saluto ai tre militari dell'Arma

Sta per cominciare la diretta streaming video TV dei funerali dei tre poveri carabinieri uccisi tre giorni fa in provincia di Verona, a Castel d’Azzano, dopo l’esplosione di uno stabile agricolo. Per seguire l’evento vi basterà sintonizzarvi su Rai 1, il primo canale, fruibile anche in diretta streaming tramite RaiPlay, quindi comodamente dal vostro tablet, smartphone o computer. Si è deciso di celebrare i funerali di Stato per i tre militari che hanno perso la vita facendo il loro lavoro: precisamente Valerio Darpà, Marco Piffari e Davide Bernardello, morti dopo una deflagrazione causata molto probabilmente da Maria Luisa Ramponi, una dei tre fratelli Ramponi, che da tempo si opponevano al pignoramento del loro casolare.

Per rendere onore al lavoro svolto dai tre militari, ai funerali prenderanno parte anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quindi il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, oltre ad altri numerosi esponenti della politica, dell’Arma e delle istituzioni. L’avvio della diretta video streaming su Rai 1 è previsto dalle ore 16:00, presso la basilica di Santa Giustina, a Padova, e sono attese migliaia di persone anche fuori dal Duomo, tenendo conto di quanto la vicenda sia stata sentita in questi giorni e di come abbia colpito l’opinione pubblica.

DIRETTA FUNERALI CARABINIERI MORTI A CASTEL D’AZZANO: MOLTISSIME PERSONE PRESENTI

Moltissime persone si sono recate già da ore presso Prato della Valle per poter assistere alla cerimonia, a questo ultimo saluto ai tre carabinieri: un caloroso abbraccio in onore loro dopo una morte assurda, per molti già annunciata, tenendo conto dei numerosi precedenti dei fratelli Ramponi.

A conferma di ciò, il fatto che sia stata dichiarata una giornata di lutto nazionale e che anche il Veneto, con il governatore uscente Zaia, abbia deciso di proclamare il lutto regionale in segno di vicinanza alle famiglie delle tre vittime innocenti. Ricordiamo che, nell’esplosione, sono rimaste ferite altre 25 persone, per quella che poteva essere una vera e propria strage. Qui sotto il video per seguire i funerali in diretta streaming.

