Diretta funerali Eleonora Giorgi: i desideri dell’attrice

Eleonora Giorgi è morta il 3 marzo 2025 a soli 71 anni dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas. Nonostante si sia sottoposta a molteplici cure, per lei non c’è stato nulla da fare, la malattia è progredita e si sono sviluppate metastasi al cervello. Poco dopo l’inizio della terapia del dolore in una clinica privata, la famosa attrice di “Borotalco” ci ha lasciati. Secondo quanto hanno annunciato i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, i funerali si terranno il 5 marzo 2025 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. La cerimonia è prevista per le ore 16.

La stessa Eleonora Giorgi, forse consapevole della sua imminente dipartita, aveva espresso il desiderio di un funerale secondo le sue indicazioni, incaricando una sua cara amica per l’organizzazione della cerimonia, la costumista Nicoletta Ercole. Si conoscevano dall’età di 13 anni e sono sempre rimaste amiche: a lei l’attrice ha affidato il compito di organizzare un “funerale eccellente“. Gliene aveva parlato già un anno e mezzo fa, dopo aver scoperto la malattia, chiedendole di pensare a tutto. A Il Messaggero ha raccontato che “prevarrà il bianco“, il colore preferito della Giorgi.

Le ultime volontà di Eleonora Giorgi

La sua lucidità disarmante l’ha portata a pianificare tutto nel più piccolo dettaglio, anche la musica per l’entrata e per l’uscita della bara. L’attrice ha espresso il desiderio di due canzoni in particolare, si tratta di A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here, grandi capolavori che renderanno sicuramente giustizia alla sua incredibile persona.

Eleonora Giorgi, vittima di un tragico destino, ha scelto di vivere fino alla fine con una consapevolezza invidiabile. L’attrice ha sempre avuto una grande passione per la musica rock, e proprio con le due celebri canzoni vuole essere salutata per sempre. A celebrare la cerimonia sarà il famoso vescovo Antonio Staglianò, incaricato di condurre i fedeli all’ultimo saluto a Eleonora Giorgi.

“Tesoro, il funerale me l’organizzi te. Perché voglio un servizio eccellente” aveva dichiarato l’attrice con una serenità incredibile. I figli, ripresi il giorno 3 marzo 2025 dai cronisti, hanno dichiarato di voler vivere il momento del saluto in camera mortuaria in modo privato, ma che allo stesso tempo tengono a salutare tutti coloro che in questo momento sono vicini alla famiglia.

Gli amici e i colleghi di Eleonora Giorgi ai funerali

Non è chiaro chi sarà presente ai funerali di Eleonora Giorgi tra colleghi, amici e personaggi famosi, ma erano tante le persone del mondo dello spettacolo a cui era legata, a prescindere dall’ex Massimo Ciavarro, basti pensare a Carlo Verdone (che subito dopo aver appreso la notizia le ha dedicato un post sui social), così come Massimo Ghini, mentre non ci si aspetta la presenza di Adriano Celentano in quanto non si vede in pubblico da tempo.

Potrebbe esserci Milly Carlucci insieme a tanti altri esponenti della tv e del cinema italiano. Non potrà esserci Ornella Muti, almeno stando a quanto anticipato da Nicoletta Ercole. “Erano molto amiche. Purtroppo lei oggi non potrà esserci“, ha dichiarato a Il Messaggero.

Funerali Eleonora Giorgi, come e dove vederli in diretta e in streaming video

Nelle ultime ore spuntano gli omaggi a Eleonora Giorgi. I palinsesti hanno modificato la programmazione all’ultimo minuto, andando ad inserire i film più iconici dell’attrice. Tra questi, Mia moglie è una strega, Borotalco, Mani di Fata e tanti altri. A trasmetterli è principalmente Rai, che tramite la piattaforma RaiPlay consente agli spettatori di riguardare le pellicole in ogni momento anche in streaming.

Ufficialmente non è prevista alcuna diretta televisiva per i funerali di Eleonora Giorgi e non sono previsti cambi di palinsesto ad hoc in vista dell’ultimo saluto all’attrice, ma questo non vuol dire che il mondo televisivo non seguirà le esequie, anzi le immagini potrebbero essere mostrate durante la puntata di BellaMà su Rai 2 e a La Vita in Diretta su Rai 1, così come se ne potrebbe parlare a La Volta Buona sempre sulla rete ammiraglia, mentre per le reti Mediaset c’è Canale 5 con Pomeriggio 5.