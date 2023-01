Diretta funerali Pelé/ Streaming video tv: corteo, cerimonia e sepoltura di O Rei

DIRETTA FUNERALI PELÉ: L’ULTIMO SALUTO A O REI

La diretta dei funerali di Pelé si svolgerà martedì 3 gennaio, presso Santos: non è ancora chiarissimo, non essendo stata ufficialmente comunicata, l’ora in cui avrà inizio la cerimonia che dovrebbe iniziare alle ore 14 (italiane) che comunque sarà ospitata dall’Estadio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, un impianto che per tanti anni – praticamente tutta la carriera – è stato la casa di Edson Arantes do Nascimento. Pelé, morto a 82 anni lo scorso 29 dicembre, dopo aver combattuto una lunga malattia, riceverà l’ultimo saluto nella sua città: sarà un’occasione per celebrare la grandezza di uno straordinario campione, che ha dato tantissimo al calcio fino a essere riconosciuto, almeno, come uno dei due-tre più grandi della storia.

Del resto la grandezza di Pelé non la scopriamo certo noi: tre Mondiali vinti di cui due da protagonista, oltre 1000 gol in carriera (ma contando anche le amichevoli), l’aura del mito, quel suo essere personaggio accettato e apprezzato anche una volta appesi gli scarpini al chiodo. La diretta dei funerali di Pelé sarà quindi sì un momento di tristezza perché O Rei non è più su questa terra, ma anche – appunto – una festa, una celebrazione di una vita e di una carriera straordinarie, un ringraziamento per averlo avuto con noi e, magari per gli appassionati di calcio, per averlo potuto raccontare (fosse dal vivo o recuperandone poi le gesta).

FUNERALI PELÉ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA CERIMONIA

La diretta tv dei funerali di Pelé non dovrebbe essere garantita sui canali del nostro Paese: certamente le varie emittenti riserveranno qualche spazio alla cerimonia, ma è da capire se saranno immagini in tempo reale (presumibilmente attraverso Sky Sport, per gli abbonati) o se invece solo in differita, come del resto certamente accadrà. Per quanto riguarda la diretta streaming video dei funerali di Pelé, potrebbe esserci la possibilità – come è già accaduto per la veglia funebre – di visitare liberamente i profili che il Santos mette a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter.

DIRETTA FUNERALI PELÉ: I MOMENTI

Come detto, non è ancora chiaro a che ora esattamente inizierà la diretta dei funerali di Pelé. È però lecito immaginare che non sarà prima delle 14 italiane, visto che la veglia funebre della durata di 24 ore è iniziata ieri nel pomeriggio di casa nostra; a quel punto la salma di Pelé sarà portata in corteo lungo le strade di Santos e passerà anche da Canal 6, dove vive ancora dona Celeste, la mamma di O Rei, che ha 100 anni.

La cerimonia passerà poi all’interno dello stadio, utilizzando la stessa struttura della veglia funebre; l’accesso qui sarà riservato soltanto ai familiari e agli ex giocatori del Santos (ci sarà per esempio Neymar), poi il corpo sarà tumulato presso il Memoriale della Necropoli Ecumenica, dove l’ex calciatore aveva da tempo acquistato i loculi al nono piano, per lui e la famiglia. Sembra che sia stata chiesta la sepoltura nel mausoleo, ma così non dovrebbe essere.

