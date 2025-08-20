Diretta Funerali Pippo Baudo in streaming video e tv: ecco come e dove seguire le esequie del grande artista in Rai e Mediaset: i dettagli

Funerali Pippo Baudo in diretta su Rai 1: tutti gli speciali e gli approfondimenti

Oggi, mercoledì 20 agosto 2025, si svolgeranno i funerali Pippo Baudo e sia Rai che Mediaset hanno deciso di trasmetterli in diretta televisiva con speciali e approfondimenti. Scomparso il 16 agosto scorso ad 86 anni dopo una malattia, Baudo è stato l’artista che più di tutti ha saputo innovare il piccolo schermo, presentatore unico nel suo genere e precursore per le generazioni successive è stato anche uno scopritore si talenti, da Lorella Cuccarini a Laura Pausini, passando per Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Heather Parisi e tanti altri.

Ed era più che doveroso, dunque, che la Rai decidesse di salutare per l’ultima volta il popolare presentatore trasmettendo in diretta funerali Pippo Baudo. Questo pomeriggio, mercoledì 20 agosto 2025, a partire dalle 15.30 andrà in onda uno speciale del Tg1 Pippo, l’ultimo saluto per trasmettere le esequi di Baudo che si svolgeranno nel suo paese di origine Militello in Val di Catania nella Chiesa di Santa Maria Della Stella. La diretta proseguirà fino alle 18.10 e sarà disponibile anche su Rai Radio 1 e RaiNews. Sin da questa mattina, inoltre, da una folla di persone ha reso omaggio alla salma di Baudo nella camera ardente allestita nel suo Paese.



Diretta Funerali Pippo Baudo su Mediaset (Rete 4), Pier Silvio Berlusconi: “Maestro e punto di riferimento”

Non solo la Rai ma anche Mediaset ha deciso di trasmettere in diretta funerali di Pippo Baudo. Su Rete 4 andrà in onda lo Speciale di Diario del Giorno Addio Pippo dalle 15.35 fino alle 18.55. A seguire inoltre la linea passerà allo Speciale del Tg4. Pippo Baudo è stato un volto Rai le parentesi in Mediaset sono state molto brevi e non entusiasmanti, alla notizia della scomparsa però i vertici, l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri e gli altri dirigenti hanno esresso il loro cordoglio.

Pier Silvio Berlusconi e gli altri dirigenti hanno ricordato Pippo Baudo come ‘un maestro e un punto di riferimento della televisione italiana.’ riconoscendo in lui la grandezza di un professionista che ha dato tanto all’intero settore e che va oltre le appartenenze aziendali. Molti volti Mediaset, inoltre, da Maria De Filippi a Gerry Scotti passando per Paolo Bonolis hanno espresso il loro dolore e reso omaggio.

Come e dove seguire in streaming video funerali Pippo Baudo: ecco tutti i dettagli

Dopo la camera ardente allestita nel Teatro delle Vittorie di Roma, il feretro del conduttore dalla Capitale alla Sicilia per l’ultimo saluto nel suo paese di origine Militello in Val di Catania presso la Chiesa di Santa Maria della Stella dove dopo la camera ardente si terranno i funerali a partire dalle 16.00. E possibile seguire in diretta funerali Pippo Baudo anche in streaming su RaiPlay e sul sito di Mediaset Infinity.