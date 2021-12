Diretta Funvic Sada Cruzeiro/ Streaming video tv: derby brasiliano per la finale

Funvic Sada Cruzeiro, in diretta dal Ginasio Divino Braga di Betim, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 11 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 00:30 italiane (ma saranno le ore 21 di venerdi 10 in Brasile). Sono ovviamente ancora riflettori puntati sui mondiali per club di volley maschile in terra brasiliana e nella notte italiana ecco che assisteremo alla tanto attesa diretta tra Funvic e Sada Cruzeiro, bel derby tutto verdeoro che pur metterà in palio l’ultimo pass per la finalissima del titolo iridato.

Dopo dunque il derby italiano tra Civitanova e Trento, ecco che il quadro delle semifinali della manifestazione Fivb si completa con un’altra sfida tutta casalinga, il cui esito pure non appare affatto scontato. Questo ovviamente tenuto conto del valore delle due società e delle individualità chiamate in campo: a livello storico pure non possiamo non sottolineare il peso del Sada Cruzerio, che in passato ha fatto suoi ben tre titoli iridati e che pure aveva contesto alla Lube l’ultima coppa , nel 2019. Pure per la squadra di Joao Conçeicao davvero nulla è perduto: saranno scintille in campo oggi!.

FUNVIC SADA CRUZEIRO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che il Mondiale per club di volley maschile e dunque anche la sfida tra Funvic e Sada Cruzeiro di questa sera sarà un’esclusiva Sky: oggi l’appuntamento con la diretta tv della partita sarà alle ore 00.30 al canale Sky Sport Uno, al numero 201 del telecomando della tv satellitare. Diretta streaming video dell’incontro garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA FUNVIC SADA CRUZEIRO: IL CONTESTO

Presentando la diretta tra Funvic e Sada Cruzeiro, seconda semifinale dei mondiali per club di volley maschile, abbiamo accennato a una possibile “preferenza” nel pronostico per la squadra di Felipe Augusto Ferraz, visto anche il blasone che i verdeoro portano con sè: di sicuro va detto che il Sada fin qui nell’edizione 20021 del torno si è comportato magnificamente. La squadra verdeoro infatti ha chiuso la fase a giorni da leader della Pool B, con ben sei punti e neppure un parziale concesso ai rivali.

Dopo dunque l’ottimo debutto contro i siriani del Sirjan, il Sada pure nella notte ha avuto la meglio anche su Trento, battendo Michieletto e compagni con un chiarissimo 3-0. Pure va detto che il Funvic ha tutte le carte giuste per dire la sua questa sera e chissà che pure riesca a beffare i tre volte iridati. La squadra brasiliana ha comunque chiuso con seconda la pool A, trovando successo al tie break contro gli argentini dell’UPCN, ma venendo battuti con un chiaro 3-0 da Civitanova,. Nonostante lo scivolone con i marchigiani, i ragazzi di Conceiçao possono certo dire la loro stasera: ci attende un match davvero brillante.

