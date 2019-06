Diretta Fury vs Schwarz/ Boxe streaming video e tv, orario e risultato (pesi massimi)

Grande pugilato con Fury vs Schwarz questa notte da Las Vegas. Sul ring allestito all’interno del MGM Grand della città del Nevada si sfideranno dunque il britannico Tyson Fury e il tedesco Tom Schwarz, per una sfida di boxe di grandissimo livello nei pesi massimi. Il match Fury vs Schwarz è in programma indicativamente non prima delle ore 5.00 italiane del mattino di domenica 16 giugno, quando naturalmente a Las Vegas sarà ancora sabato sera. Per Tyson Fury sarà il ritorno in gara dopo il discusso pareggio con Deontay Wilder nello scorso mese di dicembre: il britannico naturalmente sarà l’uomo più atteso, anche se Tom Schwarz è ancora imbattuto a livello professionistico e cercherà il salto di qualità definitivo, perché naturalmente una grande prestazione contro Fury cambierebbe la carriera di Schwarz.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FURY VS SCHWARZ

Per gli appassionati di boxe, bisogna segnalare che Fury vs Schwarz non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video su canali ufficiali in Italia. Ci si potrebbe appoggiare ad ESPN, che produrrà l’evento a livello internazionale.

DIRETTA FURY VS SCHWARZ: I PROTAGONISTI

Verso la diretta di Fury vs Schwarz, come detto dobbiamo ricordare che in questo match di boxe l’uomo più atteso è il britannico Tyson Fury. Nato a Manchester il 12 agosto 1988, il pugile inglese è l’ex campione mondiale dei pesi massimi WBA, WBO, IBF, IBO e The Ring. Un’assenza di due anni e mezzo per la positività alla cocaina ha spezzato in due la carriera del pugile inglese, rientrato all’attività il 9 giugno 2018 quando, dopo quasi tre anni, Tyson Fury è tornato sul ring sconfiggendo per KO tecnico al quarto round il pugile albanese Sefer Seferi. Il 19 agosto Fury ha poi sconfitto, sia pure solamente ai punti, l’italiano Francesco Pianeta diventando così lo sfidante al titolo WBC di Deontay Wilder, ma a dicembre scorso il pareggio fra i due lasciò il titolo a Wilder. Tom Schwarz vanta nella sua carriera 24 vittorie su altrettanti incontri, di cui 16 per k.o., tuttavia prima di oggi ha sempre combattuto o in Germania o in Repubblica Ceca: oggi è il giorno per affermarsi ai massimi livelli, anche se la sfida sarà naturalmente difficilissima per il venticinquenne pugile tedesco.



