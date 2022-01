Diretta Gabon Ghana/ Streaming video tv: Black Stars per il riscatto (Coppa d’Africa)

DIRETTA GABON GHANA: BLACK STARS A CACCIA DEL PRIMO SUCCESSO

Gabon Ghana, in diretta dallo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, venerdì 14 gennaio alle ore 20:00. La gara è valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2021, e sarà uno scontro diretto per la qualificazione alla fase successiva. Il Gabon è infatti reduce dal successo di misura per 0-1, conseguito all’esordio contro le Comore. Nonostante l’assenza di Pierre-Emerick Aubameyang, il Gabon è riuscito a conquistare i tre punti, portandosi in testa al girone insieme al Marocco.

Il Ghana vorrà riscattarsi dopo la sconfitta della prima giornata contro il Marocco, con la gara terminata 1-0. La squadra allenata da Milovan Rajevac è sicuramente una delle big del torneo, e proverà quindi a rialzare la testa. Un successo rimetterebbe in corsa le Black Stars verso la qualificazione agli ottavi di finale, infatti accedono alla fase successiva della competizione le prime due di ogni raggruppamento, più le quattro migliori terze. Il Ghana non potrà comunque sbagliare nella partita odierna. Non ci resta che seguire Gabon Ghana.

DIRETTA GABON GHANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gabon Ghana, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GABON GHANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Gabon Ghana, le quali si affronteranno nella seconda giornata del Girone C di Coppa d’Africa 2021. Patrice Neveu, tecnico del Gabon dovrà rinunciare a Lemina e Aubameyang, positivi al Coronavirus. Ecco la probabile formazione schierata con il modulo 4-3-3: Amonome; Mboumini, Ecuele Manga, Obiang, Palun; Kanga, Biyogho Poko, Allevinah; Ameka Autchanga, Bouanga, Boupendza.

Il Ghana di Milovan Rajevac dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare del Ghana, in vista della partita valevole per la seconda giornata di Coppa d’Africa contro il Gabon: Wollacott; Yiadom, Dijku, Amartey, Baba; Sulemana, Partey, Baba Mohammed, Paintsil; Jordan Ayew, André Ayew.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Gabon Ghana di Coppa d’Africa, proposte dall’agenzia Snai. L’eventuale vittoria del Gabon, associata al segno 1, è quotata 3.70. Da non sottovalutare il pareggio, con il segno X, proposto a 2.95. I favori dei pronostici sono dalla parte del Ghana, infatti la sua vittoria è quotata 2.10.



