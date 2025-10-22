Diretta Galatasaray Bodo Glimt streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA GALATASARAY BODO GLIMT (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Con la diretta Galatasaray Bodo Glimt si affrontano due squadre che sono distanti fra loro sotto ogni punto di vista e allora non ci sorprende dover sottolineare che questa sarà una partita inedita nella storia delle Coppe europee. Potremmo aggiungere che le valutazioni del sito specializzato Transfermarkt indicano una netta differenza nel valore economico delle due rose, con i giocatori del Galatasaray campione di Turchia che valgono 305,20 milioni di euro totali e in media 11,30 milioni di euro a testa, valori che nel caso del Bodo/Glimt scendono a un comunque non disprezzabile dato di 60,73 milioni di euro complessivi e quindi 2,17 milioni di euro a testa in media per i campioni di Norvegia.

Sul campo finora le differenza sono state molto meno nette: un punto di differenzia classifica, 3 per il Galatasaray con una vittoria e una sconfitta e 2 invece per il Bodo/Glimt con un doppio pareggio. Insomma, come sempre conterà soprattutto quello che ci dirà il campo con la diretta Galatasaray Bodo Glimt… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA DIRETTA GALATASARAY BODO GLIMT IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Galatasaray Bodo Glimt saremo in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 254, ricordando invece che la diretta streaming video della partita è disponibile sia su Sky Go che su Now Tv.

TURCHI PER VOLARE!

Con la diretta Galatasaray Bodo Glimt saremo a Istanbul alle ore 18:45 di mercoledì 22 ottobre 2025, per uno dei due anticipi che si giocano oggi nella terza giornata di Champions League 2025-2026. È una partita molto interessante, che rappresenta anche una bella occasione per i turchi nell’avvicinare almeno i playoff.

Il Galatasaray infatti ha fatto il colpo grosso nell’ultimo turno: ha battuto il Liverpool di misura, vero che i Reds sono in crisi ma è comunque una vittoria di grande prestigio e importantissima per la classifica del girone unico, soprattutto dopo che all’esordio i Leoni di Istanbul avevano subito cinque gol a Francoforte.

Il Bodo Glimt invece, esordiente assoluto in Champions League, arriva da un doppio 2-2: prima contro lo Slavia Praga e poi contro il Tottenham facendosi recuperare, e mancando così una gran bella opportunità di cogliere la prima vittoria nel fortino dell’Aspmyra.

Ora arriva una diretta Galatasaray Bodo Glimt nella quale la squadra norvegese sa di dover stringere i denti, e anche che un pareggio potrebbe non servire; vedremo cosa succederà, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY BODO GLIMT

Come sappiamo Okan Buruk utilizza il 4-3-3 che conferma nella diretta Galatasaray Bodo Glimt: rispetto alla vittoria sul campo del Basaksehir in campionato dovrebbe cambiare poco, dunque avremo Ayhan e Bardakci davanti a Cakir in difesa, con Roland Sallai e Elmali da terzini (a sinistra occhio a Jakobs) con un centrocampo nel quale Lemina può prendersi la maglia di mezzala affiancando Torreira e Gundogan; nel tridente dovrebbe tornare titolare Osimhen che si gioca il posto con Icardi, poi Leroy Sané a destra con Baris Yilmaz sull’altro versante.

Il Bodo Glimt di Kjetil Knutsen deve fare i conti con qualche infortunio; modulo speculare rispetto a quello del Galatasaray con Haikin protetto da Bjortuft e Gunfersen, poi Sjovold e Bjorkan che operano sulle corsie laterali mentre in mezzo al campo la linea viene come sempre comandata da Berg, che dovrebbe avere in Evjen e Fet le due mezzali. Da capire anche come agirà il tridente: i due laterali potrebbero essere Blomberg (che si è riposato nell’ultima partita di campionato, vinta 5-2 in trasferta) e Hauge, come prima punta invece spazio ovviamente a Hogh con Helmersen che potrebbe essere pronto alla staffetta.

QUOTE E PRONOSTICO GALATASARAY BODO GLIMT

Studiando le quote che la Snai ha previsto sulla diretta Galatasaray Bodo Glimt scopriamo che la Snai ha posto un valore pari a 1,53 volte la giocata sul segno 1, per la vittoria dei turchi; per contro il segno 2 che regola il successo della squadra norvegese vi farebbe guadagnare 5,25 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno X sul quale puntare per il pareggio l’ammontare della vincita corrisponderebbe a 4,60 volte la posta in palio sulla partita.