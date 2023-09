DIRETTA GALATASARAY COPENAGHEN/ Video streaming tv: ci sono 2 precedenti (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA GALATASARAY COPENAGHEN: TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Galatasaray Copenaghen è decisamente molto breve: appena due partite nell’autunno del 2013, anche in quel caso nella fase a gironi di Champions League, con fattore campo sempre rispettato grazie alla vittoria per 3-1 del Galatasaray ad Istanbul e al successo per 1-0 del Copenaghen al ritorno in terra danese. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Galatasaray e Copenaghen in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa del Galatasaray vale complessivamente 239,73 milioni di euro, pari a 8,56 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società del Bosforo. I numeri sono da questo punto di vista decisamente inferiori per gli ospiti danesi del Copenaghen, per cui la rosa della società della città della Sirenetta ha un valore economico globale di 60,85 milioni di euro e quindi la media per ogni giocatore della rosa della formazione del Copenaghen arriva appena a 2,25 milioni di euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GALATASARAY COPENAGHEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Galatasaray Copenaghen potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Action, Sky Sport 254 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

LA PRESENTAZIONE

Galatasaray Copenaghen, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.45 presso il RAMS Park di Istanbul sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La scorsa stagione, il Galatasaray ha conquistato il suo 23° titolo nel campionato nazionale, ritornando in vetta alla Super Lig dopo tre stagioni, approdando in Champions dopo aver superato i play off contro il Molde. Attualmente, in campionato, la squadra di Okan Buruk si trova al secondo posto con 10 punti, a soli due punti di distanza dal Fenerbahce. Nel più recente turno di campionato, il Galatasaray ha ottenuto una vittoria per 4-2 in casa contro il Samsunspor.

Il Copenaghen, dopo aver superato i preliminari come i loro avversari (i danesi hanno eliminato i polacchi del Rakow), si trova a fronteggiare una sfida impegnativa in un girone di alto livello. La squadra danese sta attualmente conducendo la classifica del campionato, avendo accumulato 19 punti in otto partite. Nel turno di campionato più recente, la squadra di Neestrup ha pareggiato 2-2 in trasferta contro il Nordsjaelland.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY COPENAGHEN

Le probabili formazioni della diretta Galatasaray Copenaghen, match che andrà in scena al RAMS Park di Istanbul. Per il Galatasaray, Okan Buruk schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angeliño; N’Dombélé, Torreira, Tetê; Ziyech, Zaha; Icardi. Risponderà il Copenaghen allenato da Jacob Neestrup con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Gonçalves; Bardghji, Larsson, Achouri.

GALATASARAY COPENAGHEN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Galatasaray Copenaghen, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Galatasaray con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Copenaghen, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











