Diretta Galatasaray Lazio streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la seconda amichevole turca (oggi sabato 2 agosto 2025)

DIRETTA GALATASARAY LAZIO (RISULTATO 0-0): COMINCIA L’AMICHEVOLE!

Eccoci al secondo atto della tournée in Turchia, la diretta Galatasaray Lazio ci offrirà una partita amichevole che ha una tradizione più che buona anche in contesti ufficiali grazie a ben sei incroci nelle Coppe europee. Il bilancio di questi precedenti è curiosamente in perfetto equilibrio grazie a due vittorie per parte più altrettanti pareggi. Nella fase a gironi della Champions League 2001-2002 c’era stata una doppia vittoria casalinga per 1-0, poi si vola al febbraio 2016, quando fu la Lazio ad avere la meglio nei sedicesimi di Europa League grazie alla vittoria per 3-1 all’Olimpico dopo il pareggio per 1-1 all’andata a Istanbul.

Infine, nella fase a gironi della Europa League 2021-2022 i risultati furono migliori per il Galatasaray, che in casa vinse per 1-0 e poi ottenne un pareggio per 0-0 allo stadio Olimpico. Fin qui i precedenti, con un sorriso per la Lazio che aveva avuto la meglio nell’unica doppia sfida ad eliminazione, ma adesso naturalmente ci interessa che cosa succederà in campo con la diretta Galatasaray Lazio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GALATASARAY LAZIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Appuntamento per i tifosi biancocelesti con la diretta Galatasaray Lazio in tv fissato sulla piattaforma Dazn, ci sarà quindi una diretta streaming video per seguire la seconda amichevole in Turchia.

LA SECONDA AMICHEVOLE IN TURCHIA

Cercasi riscatto nella seconda amichevole in terra turca: l’appuntamento con la diretta Galatasaray Lazio è fissato alle ore 20.00 italiane di questa sera, sabato 2 agosto 2025, al Rams Park di Istanbul, naturalmente in Turchia, per affrontare un’altra big locale in questa tournée di alto livello per Maurizio Sarri.

L’inizio non è stato dei migliori, dal momento che mercoledì sera per la Lazio è arrivata una sconfitta contro il Fenerbahce di José Mourinho. Adesso quindi si attende il secondo esame di turco contro il Galatasaray campione di Turchia in carica di Okan Buruk, una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Sarà certamente importante capire se ci saranno miglioramenti immediati, soprattutto rispetto a ciò che non aveva funzionato contro il Fenerbahce, in particolare nella fase offensiva, che è stata davvero modesta e non ha portato praticamente mai la Lazio ad impensierire la porta avversaria, chiudendo giustamente senza gol segnati.

La difesa ha fatto un po’ meglio, ma ciò non era bastato per evitare la sconfitta. Siamo sicuri che Maurizio Sarri avrà lavorato in questi giorni, anche se in 72 ore non si possono fare miracoli calcistici: si chiederà anche una voglia di riscatto in termini di personalità e carattere, potrà essere più positiva per i biancocelesti la risposta al termine della diretta Galatasaray Lazio?

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LAZIO

Naturalmente la partita di mercoledì è la base per i ragionamenti anche sulle probabili formazioni per la diretta Galatasaray Lazio. Maurizio Sarri aveva schierato un modulo 4-2-3-1, con Provedel in porta e nell’ultima mezz’ora al suo posto Mandas; in difesa invece i titolari erano stati Lazzari, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares, con Hysaj e Marusic che potrebbero essere le alternative principali dal primo minuto per la partita di oggi.

A centrocampo avevamo avuto la coppia formata da Guendouzi e Rovella, con Cataldi che naturalmente potrebbe essere la novità se oggi Sarri volesse cambiare qualcosa; sulla trequarti avevano invece giocato Cancellieri, Dele-Bashiru e Zaccagni alle spalle del centravanti Castellanos, con Pedro e Noslin che sono le opzioni per qualche sorpresa in un attacco che aveva convinto poco contro il Fenerbahce.