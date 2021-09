Diretta/ Galatasaray Lazio streaming video tv: verifica per Sarri (Europa League)

DIRETTA GALATASARAY LAZIO: SARRI VUOLE RISPOSTE SUBITO!

Galatasaray Lazio, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.45 presso la Turk Telekom Arena di Istanbul, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Verifica per Sarri all’esordio europeo, con la Lazio reduce da una dura sconfitta sul campo del Milan. Stavolta i biancocelesti non sono riusciti a opporre quel gioco brillante già visto nelle prime due giornate in Serie A: il fronte europeo potrà essere utile al tecnico laziale per testare anche alcune seconde linee e far rifiatare i titolari.

Sarà comunque un turn over limitato, anche alla vigilia della stagione Sarri ha sottolineato di voler affrontare l’impegno europeo al massimo dell’impegno. Potrà esserci spazio per alcuni nuovi acquisti come Basic e Zaccagni che devono ancora esordire da titolari, le squadre turche in casa sono comunque sempre avversari molto ostici. Fatih Terim, ormai leggenda le Galatasaray, ha visto i suoi pareggiare 2-2 in casa del Trabzonspor in campionato, con i giallorossi che restano a 2 lunghezze dal quartetto di testa della massima serie turca composto da Besiktas, Trabzonsport, Fenerbahce e Konyaspor.

DIRETTA GALATASARAY LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Galatasaray Lazio è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LAZIO

Le probabili formazioni di Galatasaray Lazio, match che andrà in scena alla Turk Telekom Arena di Istanbul. Per il Galatasaray, Fatih Terim schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Muslera; Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Kilinc, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Turk Telekom Arena di Istanbul, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Galatasaray con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

