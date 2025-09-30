Diretta Galatasaray Liverpool streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 30 settembre 2025

DIRETTA GALATASARAY LIVERPOOL: TRASFERTA TURCA PER I REDS

Appuntamento stuzzicante è quello che ci attende alle ore 21.00 di stasera, martedì 30 settembre 2025, con la diretta Galatasaray Liverpool per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, naturalmente presso lo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, con la direzione dell’arbitro francese Clément Turpin.

Il Galatasaray è campione di Turchia in carica e di conseguenza ha il posto garantito in Champions League, ribalta per tanti volti noti anche nel calcio italiano compreso l’allenatore Okan Buruk. Il debutto però è stato da dimenticare, con una sconfitta per 5-1 sul campo dell’Eintracht Francoforte: c’è grande desiderio di rivincita, anche se stasera non sarà semplice.

Di fronte infatti ci saranno i campioni d’Inghilterra in carica, il Liverpool di Arne Slot che in questa stagione punta a fare quanta più strada possibile anche in Champions League e per il momento ha iniziato con il piede giusto, dal momento che i Reds hanno vinto per 3-2 contro l’Atletico Madrid uno dei big-match della prima giornata.

Insomma, ci sono tutte le premesse per una sfida intrigante: gli inglesi puntano al bis, i turchi vogliono rialzare la testa con un risultato di prestigio grazie alla spinta sempre bollente del loro pubblico. Basterà per compensare il gap tecnico che sarà comunque presente nella diretta Galatasaray Liverpool?

GALATASARAY LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Galatasaray Liverpool in tv sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, compresi i servizi Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LIVERPOOL

Vediamo adesso i possibili titolari nel modulo 4-2-3-1 turco per le probabili formazioni della diretta Galatasaray Liverpool. In porta Uğurcan Çakır; i difensori dovrebbero invece essere Singo, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı e Jakobs; a centrocampo spazio a Torreira e Lemina per il Galatasaray, che poi dovrebbe prevedere Yunus Akgün, Gündoğan e Yılmaz sulla trequarti alle spalle di Osimhen, ovviamente centravanti.

Tatticamente potrebbe essere una sfida alla pari, schieriamo anche il Liverpool con il medesimo modulo 4-2-3-1 anche se potrebbe esserci più qualità nei Reds. Un punto di forza è in porta con Alisson; in difesa spazio a Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; nella mediana dei Reds largo a Gravenberch e Szoboszlai, mentre sulla trequarti d’attacco ecco il trio di lusso con Salah, Wirtz e Gakpo ed infine la prima punta Isak.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico secondo le quote Snai sulla diretta Galatasaray Liverpool ci dice che sono nettamente favoriti gli ospiti. Il segno 2 è infatti quotato a 1,65, mentre la quota è di 4,50 in caso di pareggio e un successo casalingo dei turchi verrebbe pagato 4,40 volte la posta.