DIRETTA GALATASARAY MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: storia equilibrata (oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA GALATASARAY MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

La diretta di Galatasaray Manchester United porta in dote sette precedenti, con un andamento particolarmente curioso: i primi tre sono terminati in parità, poi abbiamo avuto due vittorie del Manchester United e le ultime due partite sono state vinte dal Galatasaray. Bilancio in totale equilibrio, di conseguenza; ricordiamo che lo scorso 3 ottobre i turchi hanno espugnato Old Trafford, vincendo per la prima volta in casa di un Manchester United che fino a lì aveva ottenuto due vittorie e un pareggio nei precedenti casalinghi. Le sfide sono sempre andate in scena per la fase a gironi di Champions League; tra le partite più interessanti spicca certamente il 3-3 dell’ottobre 1993, che è anche la prima tra le due squadre.

Video/ Bayern Galatasaray (2-1), highlights: "soltanto" due gol per Kane (Champions League, 8 novembre 2023)

Quattro reti nel primo tempo, con il Galatasaray che grazie ad Arif Erdem e Kublay Turkyilmaz (visto anche a Bologna) aveva impattato il gol di Bryan Robson e l’autorete di Hakan Sukur; poi ribaltone firmato Turkyilmaz, ma Eric Cantona aveva pareggiato i conti. L’unica vittoria casalinga del Galatasaray è un 1-0 del novembre di 11 anni fa: era Fatih Terim l’allenatore dei Leoni di Istanbul, che si erano imposti grazie a un colpo di testa di Burak Yilmaz. Sarà allora molto interessante scoprire come andranno le cose questa sera, anche perché come già detto la partita è particolarmente importante per la qualificazione agli ottavi di Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Copenhagen Manchester United (4-3) gol e highlights: Bardghji completa la rimonta (8 novembre 2023)

GALATASARAY MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galatasaray Manchester United sarà disponibile per gli abbonati sulla televisione satellitare, quindi anche con la consueta possibilità di seguirla su device come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video. Va inoltre segnalato che tutte le partite di Champions League sono garantite anche dalla piattaforma Infinity Plus, che ha acquisito i diritti per trasmettere la competizione Uefa. Di conseguenza gli abbonati al questo servizio potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Copenaghen Manchester United (risultato finale 4-3): rimonta nordica! (8 novembre 2023)

SFIDA DIRETTA!

Galatasaray Manchester United sarà diretta dall’arbitro spagnolo José Maria Sanchez: alle ore 18:45 di mercoledì 29 novembre si gioca per la quinta giornata nel gruppo A di Champions League 2023-2024. È una sfida diretta per la qualificazione agli ottavi: all’andata il Galatasaray ha fatto il blitz a Old Trafford prendendosi una vittoria fondamentale, ma poi non era riuscito a battere il Copenaghen e così ora i danesi sono ancora in corsa, come lo stesso Manchester United che parte dall’ultima posizione in classifica.

I Red Devils arrivano dalla bruciante e incredibile sconfitta di Copenaghen: una vittoria e tre ko per la squadra di Erik Ten Hag, che però rimane viva proprio perché le altre due avversarie non hanno fatto tanto meglio. Sarà determinante scoprire cosa succederà nella diretta di Galatasaray Manchester United; intanto noi dobbiamo valutare quelle che sono le scelte che i due allenatori opereranno questa sera, quindi prendiamoci un po’ di tempo per leggere insieme, in maniera più dettagliata, le probabili formazioni della partita di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY MANCHESTER UNITED

Okan Buruk dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 per Galatasaray Manchester United, con Davinson Sanchez e Ayhan schierati a protezione di Muslera e due terzini che dovrebbero essere Boey a destra e Angeliño a sinistra, mentre a centrocampo il tandem dovrebbe essere composto da Ndombélé e Torreira che sono favoriti su Demirbay, il quale può anche avanzare la sua posizione e giocare sulla trequarti. Qui però i favoriti sembrano essere Ziyech, Zaha e Akturkoglu; resterebbero in panchina due ottimi elementi come Teté e Mertens, Icardi sarà invece il centravanti.

Nel Manchester United, che gioca con modulo speculare, Varane e Lindelof si giocano il posto al fianco di Maguire; Dalot (o Wan-Bissaka) e Shaw (o Reguilon) andranno sulle corsie laterali, in mezzo torna Sofyan Abramat che farà coppia con McTominay, sulla trequarti invece Ten Hag si dovrebbe affidare a Rashford e Garnacho sulle corsie esterne, mentre in posizione centrale giocherebbe ovviamente Bruno Fernandes a supporto di Martial, ricordando che Rashford è squalificato e Hojlund infortunato.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Galatasaray Manchester United, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quinta giornata nel gruppo A di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA