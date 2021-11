Diretta/ Galatasaray Marsiglia streaming video tv: è decisiva (Europa League)

DIRETTA GALATASARAY MARSIGLIA: GRANDE EQUILIBRIO!

Galatasaray Marsiglia, in diretta giovedì 25 novembre 2021 alle ore 18.45 presso il Nef Stadium di Istanbul, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sfida decisiva nel girone che vede impegnata anche la Lazio, chiamata ad affrontare la Lokomotiv Mosca in trasferta. Galatasaray e Marsiglia sono entrambe imbattute, ma mentre i turchi guidano il girone con 8 punti ottenuti in 4 partite, i francesi hanno messo in fila 4 pareggi consecutivi e sono al terzo posto.

I conti sono presto fatti, al Marsiglia serve una vittoria per continuare a sperare, mentre i turchi anche con un pareggio resterebbero in pole position, anche se poi avrebbero la necessità di non perdere l’ultimo match all’Olimpico di Roma. Da ricordare infatti che la prima classificata ottiene direttamente l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, la seconda dovrà affrontare lo spareggio contro una delle terze di Champions mentre la terza classificata affronterà una delle seconde di Conference League per cercare il ripescaggio nella terza competizione europea.

DIRETTA GALATASARAY MARSIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Galatasaray Marsiglia è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY MARSIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Galatasaray Marsiglia, match che andrà in scena al Nef Stadium di Istanbul. Per il Galatasaray, Fatih Terim schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Muslera; Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldau, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu. Risponderà il Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Cengiz Under, Payet, Dieng; Milik.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nef Stadium di Istanbul, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Galatasaray con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Marsiglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

