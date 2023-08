DIRETTA GALATASARAY MOLDE/ Video streaming tv: secondo incrocio assoluto (Champions League 29 agosto 2023)

DIRETTA GALATASARAY MOLDE: I TESTA A TESTA

Non sorprende osservare che la diretta di Galatasaray Molde abbia come unico precedente la partita d’andata, vinta per 2-3 dai turchi in Norvegia appena sei giorni fa. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Galatasaray e Molde in vista della partita di questa sera. I numeri ci dicono che la rosa del Galatasaray vale complessivamente 219.10 milioni di euro, pari a 6,64 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società di Istanbul.

I numeri sono decisamente inferiori per i norvegesi del Molde, la cui rosa invece ha un valore economico globale di 25,80 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei campioni di Norvegia arriva a 992.000 euro. Una differenza che appare decisamente netta, chissà allora se e fino a quale punto questo aspetto potrà indirizzare i pronostici sulla partita, al pari del fattore campo e dell’unico precedente, a loro volta tutti favorevoli al Galatasaray. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GALATASARAY MOLDE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Galatasaray Molde sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, naturalmente tasto numero 6 del telecomando, quindi sarà una bella occasione per tutti gli appassionati di calcio internazionale (oltre ai canali di Sky Sport). Inoltre, questo significa che avremo pure la diretta streaming video di Galatasaray Molde, che sarà garantita tramite il servizio di Mediaset Infinity, oltre che Sky Go e Now Tv.

GALATASARAY MOLDE: CHI VA AI GIRONI?

Galatasaray Molde, in diretta dallo stadio Rams Park di Istanbul (cioè l’Ali Sami Yen), si giocherà alle ore 21.00 italiane di questa sera (cioè le 22.00 locali), martedì 29 agosto 2023, naturalmente per il ritorno dei playoff di Champions League. Sarà quindi la partita che ci dirà chi fra turchi e norvegesi accederà alla fase a gironi di Champions League e chi invece dovrà accontentarsi dell’Europa League: dopo la vittoria esterna per 2-3 all’andata, sicuramente i favoriti della diretta di Galatasaray Molde sono i padroni di casa turchi.

Sei giorni fa abbiamo assistito a una partita molto divertente, che infine ha sorriso a Dries Mertens, Mauro Icardi (che è pure andato in gol) e compagni, per cui il Galatasaray questa sera avrà due risultati su tre a propria disposizione, mentre il Molde dovrà necessariamente vincere, con un gol di scarto per andare ai supplementari e con almeno due per ribaltare del tutto la situazione. Sperando che l’incontro possa essere divertente come quello dell’andata in Norvegia, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà oggi la diretta di Galatasaray Molde…

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY MOLDE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Galatasaray Molde. I padroni di casa del Galatasaray allenati da Okan Buruk, vecchia conoscenza del nostro calcio, potrebbero scendere in campo secondo un modulo 4-2-3-1 con Muslera in porta; i quattro difensori Boey, Nelsson, Bardakci e Angelino davanti a lui; nel cuore della mediana la coppia con Sergio Oliveira e Kutlu; infine il reparto offensivo con Akgun, Mertens e Akturkoglu sulla trequarti alle spalle del centravanti Icardi.

La replica dei norvegesi del Molde, allenati invece dal mister Erling Moe, potrebbe concretizzarsi in un modulo 3-5-2, nel quale proviamo ad indicare questi undici giocatori quali possibili titolari: Karlstrom in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Haugan, Bjornbak e Ellingsen; una folta linea a cinque invece a centrocampo, con Knudtzon, Eriksen, Heggheim, Breivik e Haugen da destra a sinistra; infine, la coppia d’attacco del Molde potrebbe vedere titolari stasera Brynhildsen ed Eikrem.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Galatasaray Molde. Partono certamente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,00 sul segno X in caso di pareggio (che andrebbe ancora bene al Galatasaray) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera il Molde facesse il colpaccio in Turchia.

