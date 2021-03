Diretta Galatasaray Monza/ Streaming video tv, finale di ritorno Cev Cup 2021

DIRETTA GALATASARAY MONZA: I BRIANZOLI PROVANO A RIBALTARLA!

Galatasaray Monza, in diretta alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) da Istanbul, sarà la finale di ritorno della Cev Cup 2020-2021 di volley femminile. Ci sarà dunque in palio un prestigioso trofeo internazionale nella diretta di Galatasaray Monza e segnaliamo con piacere che le ragazze della Saugella Monza partiranno favorite per la vittoria della Cev Cup, dal momento che settimana scorsa in Brianza la finale d’andata è terminata con la netta affermazione per 3-0 di Monza. Ricordiamo allora che cosa dovrà fare per aggiudicarsi la seconda manifestazione europea per club della pallavolo femminile il Vero Volley Monza: successo assicurato naturalmente in caso di nuova vittoria con qualsiasi punteggio, ma anche in caso di sconfitta per 3-2. In caso invece di una vittoria del Galatasaray per 3-0 oppure anche per 3-1 (contano i punti come se si fosse in campionato), si dovrà procedere con il Golden Set, che assegnerà la Cev Cup 2020-2021 naturalmente alla squadra che vincerà questo set supplementare. Una situazione dunque molto favorevole, ma ora le brianzole dovranno completare l’opera in Galatasaray Monza…

DIRETTA GALATASARAY MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

l'incontro previsto alle ore 18.00

DIRETTA GALATASARAY MONZA: IL CONTESTO

In vista della diretta di Galatasaray Monza, dobbiamo dire che finora il cammino della Saugella in Europa – dove in passato ha già avuto gloria anche al maschile – è stato praticamente perfetto e speriamo che trovi il giusto suggello in questa finale di ritorno della Cev Cup 2021. Monza ha infatti cominciato il suo percorso in Coppa dai sedicesimi di finale, dove il Vero Volley a dire il vero ha beneficiato del ritiro per Covid delle svizzere del Neuchatel, che comunque difficilmente avrebbero costituito un problema per Monza. La squadra lombarda ha poi superato ottavi e quarti, che erano invece in programma in gara secca, eliminando prima le ungheresi del Békéscsabai per 3-0 e successivamente le serbe dell’Ub, a cui hanno concesso appena un parziale (3-1) durante i quarti. In semifinale Monza poi ha avuto la meglio sul Tent, altro team serbo battuto sia all’andata che al ritorno con un 3-0 che non ha ammesso repliche e che ha concesso chiaramente il pass per questa finale a Monza, adesso in vantaggio dopo avere dominato per 3-0 l’andata. Questo significa che finora la Saugella Monza ha perso un solo set in tutta la competizione: sarebbe davvero un peccato inciampare sul più bello…

