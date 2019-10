Diretta Galatasaray PSG/ Streaming video tv: francesi favoriti (Champions League)

Galatasaray PSG, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) di stasera, martedì 1 ottobre, allo stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul. Si tratta della partita valida per la seconda giornata nel gruppo A della Champions League 2019-2020, Galatasaray PSG vedrà in copertina soprattutto gli ospiti francesi, che hanno debuttato in questa nuova edizione della Champions travolgendo il Real Madrid, ma che in campionato stanno vivendo qualche difficoltà più del previsto e di conseguenza hanno bisogno di una vittoria per fare già un altro passo avanti verso la qualificazione (e il primato nel gruppo) per ritrovare quella serenità che in casa PSG è merce rara. Il Galatasaray invece ha debuttato con un pareggio in casa del Club Brugge, ma adesso il coefficiente di difficoltà della sfida diventa molto più alto per i turchi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Galatasaray PSG sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà dunque sul canale numero 255, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, naturalmente anche in questo caso solamente per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY PSG

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni di Galatasaray PSG. I padroni di casa sono attesi in campo con il modulo 4-1-4-1 che dovrebbe prevedere Muslera in porta, protetto dalla difesa a quattro con Mariano, Luyindama, Marcao e Nagatomo da destra a sinistra. Delicato il ruolo di Nzonzi come regista basso, ecco poi qualche metro più avanti Feghouli, Lemina, Seri e Babel da destra a sinistra in appoggio al centravanti Falcao. Modulo 4-3-3 invece per il Paris Saint Germain: ci aspettiamo titolari Navas in porta, davanti a lui Meunier, Thiago Silva, Kimpempe e Bernat nella difesa a quattro del PSG; avanzato dunque Marquinhos a centrocampo, al fianco di Gueye e Verratti, mentre l’attacco resta eccellente nonostante alcune assenze, perché avrà Icardi prima punta e ai suoi fianchi Sarabia e Di Maria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Galatasaray PSG, che secondo le quote dell’agenzia sportiva Snai vede ampiamente favoriti gli ospiti: di conseguenza, il segno 2 è quotato a 1,30. Si sale poi a quota 5,75 in caso di segno X e fino a 9,50 per chi avrà creduto nel segno 1 in caso di un successo casalingo del Galatasaray.



