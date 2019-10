Diretta Galatasaray Real Madrid/ Streaming video tv: è crisi per Zinedine Zidane?

Galatasaray Real Madrid, diretta dall’arbitro Daniele Orsato, è la partita in programma oggi, martedì 22 ottobre al Turk Telecom Stadium di Istanbul: fischio d’inizio fissato per le ore 21,00. La Champions League torna dunque sotto i riflettori e per oggi ci propone per il girone A la diretta tra Galatasaray e Real Madrid, sfida che, contro ogni pronostico, vedrà in campo le ultime due squadre nella classifica del gruppo. Non è stato quindi un grande inizio di stagione per i Blancos di Zidane, come pure per gli avversari turchi, che sono stati subito superati da Pgs e Bruges. La compagine giallorossa di Terim infatti ha incassato un duro KO solo nel turno precedente contro i parigini per 1-0 e prima ancora ha malamente perso coi belgi. Non ha fatto meglio il club spagnolo, fanalino di coda, vista la sconfitta con i francesi e il pari sofferto col Bruges. Pure in campionato i Galacticos se la passano male e approdano alla Champions dopo l’inusitata sconfitta per mano del Maiorca in Liga. Non si annuncia quindi una sfida facile per Zidane e i suoi.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY REAL MADRID

In vista della diretta tra Galatasaray e Real Madrid, il tecnico dei turchi Terim dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nell’ultimo turno con il Paris Saint Germanin e quindi vedremo Muslera tra i pali, con di fronte un reparto a tre composto da Donk, Marcao e Luyiundama. Per l’ampio reparto a cinque poi non dovrebbero mancare sull’esterno Nagatomo e Mariano, mentre toccherà al trittico Nzonzi-Seri-Belhanda agire da titolari al centro. Per l’attacco dei turchi infine la prima ipotesi vede Falcao e Babel dal primo minuto, ma è pronto anche Andone. Sono invece grandi dubbi in casa di Zinedine Zidane per la sfida di questa sera in terra turca. Il tecnico potrebbe infatti per l’occasione potrebbe recuperare alcuni dei punti fermi del suo schieramento come Kroos, Modric e Bale, ma in caso contrario sarà costretto a puntare ancora il 4-4-2, che però non ha dato grandi responsi. In difesa verranno comunque confermati Militao e Ramos al centro, con il duo Marcelo-Carvajal ai lati: in porta ci sarà il solito Courtois.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il momento di crisi nello spogliatoio di Zidane e la trasferta, certo il favore del pronostico non può anche oggi non andare ai Blancos, nel terzo turno di Champions league. Anche il portale di scommesse snai nell’1×2 concede al Real Madrid la quota 1,63, contro il più elevato 5,25 fissato per il Galatasaray. il pareggio vale invece a 4,00.



