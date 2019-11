Diretta Galatasaray Trento/ Streaming video tv: trasferta dura per l’Aquila (Eurocup)

Galatasaray Trento sarà diretta dagli arbitrI Emilio Perez, Mario Majkic e Denis Hadzic: alle ore 18:00 di martedì 5 novembre (ora italiana) il Sinan Erdem Dome di Istanbul apre le sue porte sulla partita valida per la sesta giornata nel gruppo D di basket Eurocup 2019-2020. L’Aquila è la squadra che ha riposato nell’ultimo turno di Serie A1, e dunque ha potuto preparare al meglio questa sfida delicatissima dopo la netta sconfitta di Malaga. Al momento la qualificazione alla prossima fase del torneo è in bilico: Trento ha due vittorie e tre sconfitte e condivide il quarto posto in classifica con Oldenburg, ma affronta appunto una trasferta davvero complicata visto che il Galatasaray finora ha perso una sola volta, proprio in Andalusia. All’andata i turchi erano andati a vincere alla BLM Group Arena: per il momento la differenza canestri conta poco vista la differenza tra le due squadre, ma potrebbe comunque risultare importante in seguito. Andiamo dunque a presentare i temi principali nella diretta di Galatasaray Trento, mentre aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galatasaray Trento non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione; tuttavia gli appassionati avranno la possibilità di seguire questa partita di Eurocup sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati le immagini in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale eurocupbasketball.com: qui troverete tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA GALATASARAY TRENTO: IL CONTESTO

Galatasaray Trento, come abbiamo detto, è stata preparata al meglio da Nicola Brienza: la Dolomiti Energia non ha giocato in campionato, dove l’ultimo impegno resta la vittoria interna contro Treviso che ha permesso alla squadra di centrare la terza vittoria in sei gare. Un passo tutto sommato accettabile quello dell’Aquila, che è ripartita quasi da zero dopo l’addio di Maurizio Buscaglia e sa che questa potrebbe essere una stagione di transizione. Tuttavia alcuni obiettivi sono stati fissati: centrare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, e prima ancora superare il girone di Eurocup. La sfida di Istanbul potrebbe essere decisiva: Trento sa che il Galatasaray è una squadra dalla grande esperienza internazionale, protagonista anche in Eurolega negli ultimi anni, ma ha anche la consapevolezza di potersela giocare nonostante quella turca sia una corazzata che punta a vincere il titolo. Non ci resta allora che valutare quello che succederà sul parquet del Sinan Erdem Dome: al netto di come andrà, speriamo di poter assistere ad un bello spettacolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA