Diretta Galatasaray Union SG streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 25 novembre 2025

DIRETTA GALATASARAY UNION SG (RISULTATO FINALE 0-1): VITTORIA BELGA

Il Galatasary continua a spingere, ma Davidson Sanchez, da ottima posizione, non riesce a centrare la porta, su azione da calcio d’angolo. Da segnalare anche il colpo di testa di Unyay, ma il suo colpo di testa termina abbondamente a lato. Proprio Unyay dà la mazzata finale alla squadra padrone di casa.

Video Ajax Galatasaray (0-3)/ Gol e highlights: gran tripletta di Osimhen! (Champions League 5 novembre 2025)

Quest’ultimo, esattamente all’89’, viene infatti espulso dal direttore di gara per doppia ammonizione. Vengono concessi sei minuti di recupero, al 92′ ci prova ancora Davinson Sanchez: sfera che sorvola la traversa. Ci prova ancora Icardi che, però, vede terminare alto il suo tentativo. L’ultima occasione della gara è perfino dell’Union SG, visto che conclude ancora in porta con Rodriguez: Cakir risponde presente (Agg.William Scuotto).

DIRETTA/ Ajax Galatasaray (risultato finale 0-3): tris di Osimhen! (Champions League, oggi 5 novembre 2025)

GALATASARAY UNION SG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

I canali di Sky Sport offriranno la visione della diretta Galatasaray Union SG in tv, compresa la diretta streaming video, ma solamente agli abbonati.

DIRETTA GALATASARAY UNION SG (RISULTATO 0-1): TURCHI ANCORA SOTTO

Dopo aver subito il gol dello 0-1, di fatto, ci si attende la reazione del Galatasaray padrone di casa. Tuttavia, è ancora l’Union SG ad attaccare con il tentativo di Florucz: la difesa turca riesce a respingere. I padroni di casa cercano di imbastire azioni da poter riportare il risultato in parità, ma i belgi si difendono davvero bene.

Diretta/ Galatasaray Bodo Glimt (risultato finale 3-1): Osimhen trascina i suoi (Champions League 2025)

Anzi, questo momento della gara è contraddistinta dalla consueta girandola delle sostituzioni. Nonostante i tentativi del Galatasaray, di fatto, è ancora l’Union SG ad essere pericoloso con il tiro parato di Rodriguez. I turchi riescono finalmente a centrare la porta con Sara: Scherpen risponde presente (Agg.WIlliam Scuotto).

DIRETTA GALATASARAY UNION SG (RISULTATO 0-1): GOL DI DAVID

Union SG continua ad attaccare con il tentativo di Ross Skyes con una conclusione di sinistro di Raul Florucz: para Cakir. Il Galatasaray risponde con il colpo di testa di Yilmaz: Scherper riesce a deviare sopra la traversa. L’ultima occasione della prima frazione di gara con il colpo di testa di Burgeso: :sfera che termian di poco alto.

I primi minuti del secondo tempo, di fatto, sono contradidstinti da un altro sotanziale equilibrio che, però, viene rotto dal gol dell’Union SG. A segnare è Promise David con uan conclusione di destro. I belgi, di fatto, hanno meritato questo vantaggio, grazie alle tante conclusioni che hann avuto (Agg.WIlliam Scuotto).

DIRETTA GALATASARAY UNION SG (RISULTATO 0-0): GARA CHE NON SI SBLOCCA

L’Union SG inizia bnee la partita , visto che Niang prorvala conclusione respinta dalla difesa del Galatasaray. A sorpresa, di fatto, ad essere più intrapendente in questo match è proprio la squadra belga, che ci prova ancora con la conclusione tentata da Adam Zorgane: Ugurcan Cakir riesce a farsi trovare pronto.

Il Galtasaray si fa finalmente vedere davanti con il tiro di Yilmaz: sfera che termian di poco alta sopra la traversa. Per l’Union SG bisognan segnalare anche la conclusione di David: palla che si spegne sul fondo abbondantemente a lato. David ci prova ancora di testa: sfera che termina fuori. Anche il tiro di Sara si spegne sul fondo (Agg.William Scuotto).

DIRETTA GALATASARAY UNION SG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Per la prima volta nella storia assisteremo alla diretta Galatasaray Union SG: non è troppo ampia la storia della società belga nelle coppe europee, a differenza di quella dei Leoni di Istanbul che tra le altre cose hanno anche messo in bacheca una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea, e ora stanno provando a ricostruire un ciclo vincente con la presenza in panchina di Okan Buruk, dal luglio 2022 allenatore del Galatasaray e per tre stagioni anche calciatore dell’Inter, pur se ovviamente viene ricordato proprio per il suo trascorso giallorosso (ha vinto i due trofei di cui sopra).

L’allenatore dell’Union SG è invece David Hubert, e come noto i belgi hanno cambiato da poco: fino a questo momento ha fatto bene in campionato (quattro vittorie e un pareggio) ma in Champions League ha perso entrambe le partite, anche se c’entra molto il calendario visto che le avversarie erano Inter e Atletico Madrid. Adesso chissà che possa arrivare la prima gioia anche in ambito internazionale, per saperlo ci affidiamo al terreno di gioco di Istanbul perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, quello della diretta Galatasaray Union SG! (agg. di Claudio Franceschini)

GALATASARAY UNION SG: I TURCHI SOGNANO

Padroni di casa sotto i riflettori allo stadio Rams Park di Istanbul grazie alla diretta Galatasaray Union SG, che avrà inizio alle ore 18.45 italiane (le 20.45 locali) di questa sera, martedì 25 novembre 2025, per aprire la quinta giornata della fase campionato di Champions League, che sta finora esaltando la squadra turca.

Il Galatasaray infatti ha già ben 9 punti in classifica con tre vittorie e una sola sconfitta nelle quattro precedenti giornate, nello scorso turno era arrivata la netta vittoria per 0-3 in casa dell’Ajax con Osimhen mattatore e ricordiamo che l’ex Napoli aveva messo la propria firma anche nel prestigioso successo contro il Liverpool.

Gli ospiti belgi dell’Union SG avevano iniziato con un grande acuto in casa del Psv Eindhoven, poi però sono arrivate tre sconfitte, anche a causa di un calendario che negli ultimi turni ha messo il Saint Gilloise contro Inter e Atletico Madrid, missioni certamente complicate per i campioni del Belgio in carica.

Insomma, oggi potrebbe essere un’occasione favorevole per il Galatasaray, che naturalmente punta alla vittoria per scalare ancora più posizioni in classifica, blindare di fatto i playoff e magari sognare addirittura qualcosa in più. Andrà tutto come previsto, oppure nella diretta Galatasaray Union SG i belgi firmeranno il loro secondo colpo esterno di questa Champions League?

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY UNION SG

Spicca l’assenza proprio di Osimhen nelle probabili formazioni della diretta Galatasaray Union SG, in attacco i turchi di Okan Buruk si affideranno quindi a un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Mauro Icardi. L’argentino sarà il culmine di un modulo 4-2-3-1 con Cakir in porta; i quattro difensori Singo, Sanchez, Unyay e Jakobs; nel cuore della mediana Lemina e Torreira ed infine sulla trequarti offensiva il terzetto con Sané, Sara e Yilmaz.

La risposta dell’Union Saint-Gilloise allenata da David Hubert dovrebbe invece prevedere un modulo 3-5-2 nel quale la retroguardia davanti a Scherpen sarà formata da Mac Allister, Burgess e Leysen; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre e Niang possibili titolari da destra a sinistra; infine, ecco David e Ait El Hadj per la coppia d’attacco dei belgi.

PRONOSTICO E QUOTE

Tutto molto chiaro, almeno secondo le quote Snai, per il pronostico sulla diretta Galatasaray Union SG. Infatti il segno 1 è nettamente favorito a 1,60, mentre si sale già a 4,25 in caso di pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di successo belga.