DIRETTA GALATI CIVITANOVA/ Video streaming tv: la situazione nel girone (Champions League, 9 gennaio 2024)

DIRETTA GALATI CIVITANOVA: LA SITUAZIONE

Come abbiamo già detto, la diretta di Galati Civitanova potrebbe consegnare il primo posto aritmetico alla Lube: è chiaramente una formalità, ma comunque chiudere i conti con una giornata di anticipo sarebbe comunque importante. A dare una mano a Civitanova, oltre ovviamente al grande rendimento avuto dai ragazzi di Gianlorenzo Blengini, è stata anche Praga che incredibilmente ha battuto il Maaseik in trasferta nella prima giornata del gruppo E: in questo modo i belgi hanno 6 punti che sono appunto sei meno di Civitanova, che con una sconfitta al tie break questa sera avrebbe comunque timbrato il primo posto in classifica e, di conseguenza, la qualificazione diretta ai quarti di finale della Champions League.

Diretta/ Trento Tours (risultato finale 3-0): senza problemi (Champions League, 21 dicembre 2023)

Il Maaseik invece rischia grosso: giovedì scenderà in campo nella capitale della Repubblica Ceca e perdere, visto che poi all’ultima giornata dovrà andare all’Eurosuole Forum, potrebbe significare mancare incredibilmente un play in per il quale era totalmente favorito. Occhio al Galati, che potrebbe anche farcela ma avrebbe bisogno di battere Civitanova in maniera netta e poi ripetersi a Praga il prossimo mercoledì, francamente molto difficile che possa accadere. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Civitanova Praga (risultato finale 3-0): altra vittoria a zero (21 dicembre 2023)

GALATI CIVITANOVA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galati Civitanova non sarà disponibile: ricordiamo infatti che la Champions League di volley maschile non viene trasmessa sui canali del nostro Paese. Tuttavia, da qualche tempo i diritti per trasmettere le partite delle nostre squadre in questa competizione sono stati acquistati da DAZN: di conseguenza gli abbonati alla piattaforma potranno seguire le immagini del match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Piacenza Benfica (risultato finale 3-0): la Gas Sales la chiude (Champions League, 20 dicembre 2023)

GALATI CIVITANOVA: LUBE SENZA TROPPE ANSIE

Galati Civitanova sarà in diretta dalla Sala Sporturilor Dunarea, alle ore 17:00 di martedì 9 gennaio: si gioca per la quinta giornata nel gruppo E di volley Champions League 2023-2024. Una formalità per la Lube, che a fine novembre aveva vinto 3-0 contro i rumeni e adesso si prepara a prendersi il punto che le consentirebbe di blindare aritmeticamente, con una giornata di anticipo, il primo posto in classifica e dunque evitare il play in: insomma, per Civitanova quello in Champions League è stato sino a oggi un percorso trionfale.

Non solo infatti la Lube ha sempre vinto, ma lo ha sempre fatto ottenendo tre punti e senza lasciare per strada un solo set; sappiamo bene che questa è tutt’altro che un’assicurazione sul trofeo di fine stagione, ma intanto Gianlorenzo Blengini sta dando indicazioni interessanti sul valore della sua squadra e stasera ci aspettiamo che possa fare lo stesso. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Galati Civitanova, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questa partita di Champions League.

DIRETTA GALATI CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Galati Civitanova dobbiamo anche dire che la squadra rumena, nel gruppo E di Champions League, ha conquistato 2 punti: sono quelli della vittoria casalinga contro Praga, ma a questo punto sarà davvero complicato procedere nella manifestazione perché il secondo posto del Maaseik è davvero lontano, e sarà irraggiungibile eventualmente già questa sera se la Lube saprà fare il suo, vale a dire prendersi la quinta vittoria netta (3-0 o 3-1) e chiudere il discorso legato al primo posto.

Da questo punto di vista, per vincere il gruppo E di Champions League a Civitanova basterebbe anche solo mettere in cascina due set nel match di oggi; questo la dice lunga sul dominio che i marchigiani hanno saputo attuare nella prima parte del torneo, ma del resto è qualcosa che era già lecito aspettarsi e lo stesso Blengini sa bene che le insidie arriveranno quando si comincerà a fare sul serio, vale a dire nella fase ad eliminazione diretta di una Champions League che la Lube non vince ormai da troppo tempo, e che vuole tornare a fare sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA