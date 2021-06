Diretta Galles Danimarca/ Streaming video tv: un ottavo incerto! (Europei 2020)

DIRETTA GALLES DANIMARCA: IL PRIMO OTTAVO!

Galles Danimarca, in diretta dalla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, si gioca alle ore 18:00 di sabato 26 giugno: è il primo ottavo di finale agli Europei 2020, incrocio tra due nazionali che si sono qualificate con il secondo posto nel loro girone. I Dragoni hanno perso contro l’Italia ma fatto fruttare la migliore differenza reti nei confronti della Svizzera, proprio in virtù della “resistenza” contro gli azzurri anche in inferiorità numerica, e ora sognano in grande anche perché reduci dalla storica semifinale che avevano raggiunto cinque anni fa.

La Danimarca, dopo aver vissuto il dramma Eriksen e perso le prime due partite, si è riscattata travolgendo la Russia e sistemando la sua differenza reti, riuscendo a cogliere il secondo posto nella classifica avulsa anche grazie al ko della Finlandia. Vedremo allora come andranno le cose, perché si prospetta un match equilibrato ma con gli scandinavi forse leggermente favoriti; aspettando che la diretta di Galles Danimarca si giochi, proviamo a valutare quali saranno le scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GALLES DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galles Danimarca sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento infatti sarà su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder, e riservato agli abbonati che come sempre, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita degli Europei 2020 anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, utilizzando la dedicata applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES DANIMARCA

Per la diretta di Galles Danimarca Robert Page dovrebbe confermare la sua nazionale titolare: dunque davanti a Ward vedremo la coppia centrale formata da Mepham (che torna titolare, e lo sarebbe stato anche senza la squalifica di Ampadu) e Rodon con Connor Roberts e Ben Davies sugli esterni, mentre in mezzo al campo come sempre ci saranno Morrell e Ramsey a fare compagnia alla regia di Joe Allen. Bale e Daniel James saranno i due esterni nel tridente, con Kieffer Moore che farà il riferimento nel ruolo di centravanti. Kasper Hjulmand conferma quello che di fatto è un 3-4-3: Kjaer, Vestergaard e Christensen a protezione di Kasper Schmeichel, poi Wass e Maehle che avanzano sulla linea di centrocampo dove faranno compagnia a Delaney e Hojbjerg, una mediana solida ma anche di qualità che dovrà supportare al meglio il tridente avanzato, nel quale Yussuf Poulsen sarà il trequartista con Braithwaite e Damsgaard che invece agiranno come esterni alti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Galles Danimarca, andiamo a studiare le quote che sono state fornite ufficialmente dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Dragoni vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio siamo ad un valore corrispondente a 3,15 volte la giocata; il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli scandinavi, porta in dote una vincita che ammonta a 1,85 volte l’importo investito con questo bookmaker.



