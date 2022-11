Diretta Galles Inghilterra/ Streaming video Rai: Dragoni quasi fuori (Mondiali 2022)

DIRETTA GALLES INGHILTERRA: DERBY DECISIVO!

Galles Inghilterra si gioca in diretta dallo stadio Ahmed Bin Ali di Al Rayyan: alle ore 20:00 di martedì 29 novembre va in scena la partita valida per il gruppo B ai Mondiali 2022. Decisiva per la qualificazione agli ottavi: l’Inghilterra non è riuscita a battere gli Usa, ma comunque comanda la classifica del girone e avanzerebbe anche in caso di pareggio, e un punto sarebbe utile anche a blindare il primo posto vista la roboante vittoria contro l’Iran. Un’Inghilterra che non ha brillato nel suo secondo impegno, ma che sa bene come la strada sia lunga e non certo priva di difficoltà, con il titolo che resta l’obiettivo concreto.

Il Galles, avendo perso contro l’Iran subendo due gol nel finale di un recupero fiume (come da consuetudine ai Mondiali 2022), è sostanzialmente eliminato: per qualificarsi deve naturalmente vincere, a quel punto anche con un pareggio nell’altra partita (e tre nazionali a 4 punti) l’Iran sarebbe fuori per aver subito un 2-6 dagli inglesi. Vedremo allora quello che succederà, certamente l’Inghilterra naviga con il vento in poppa ma non si può ancora dire tranquilla e rischia comunque un clamoroso flop. Aspettando che la diretta di Galles Inghilterra prenda il via proviamo ora a fare la nostra solita valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GALLES INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galles Inghilterra viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Sport + che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire Galles Inghilterra in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO GALLES INGHILTERRA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GALLES INGHILTERRA

Hennessey è squalificato per la diretta Galles Inghilterra: Robert Page allora dovrà puntare sul suo portiere di riserva Danny Ward, davanti a lui dovremmo vedere la solita difesa con Rodon, Mepham e Ben Davies mentre i due giocatori che alzeranno la loro posizione giocando come esterni saranno Roberts e Neco Williams. A Harry Wilson e Ampadu il compito di presidiare la zona mediana, anche se il primo dei due potrebbe scambiarsi la posizione con Ramsey e agire anche come trequartista; Bale, che rischia di saltare gli eventuali ottavi (è diffidato) farà coppia offensiva con Kieffer Moore.

Sarà poi interessante valutare se Gareth Southgate cambierà qualcosa, e quanto: in difesa è possibile che si resti con Maguire e Stones a protezione di Pickford, e due terzini che sarebbero Trippier e Shaw, a centrocampo il tandem Bellingham-Declan Rice parte comunque favorito mentre davanti, dopo la totale conferma degli undici che avevano demolito l’Iran, potrebbe finalmente esserci l’occasione per vedere Rashford e Foden dal primo minuto, o almeno uno dei due, con Saka e Sterling che rischiano il posto. Mount potrebbe invece giocare il terzo match da titolare, da centravanti avremo Kane.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Galles Inghilterra, partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Dragoni vi permetterebbe di guadagnare 8,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei tre leoni, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,40 volte la vostra giocata sulla partita.











