DIRETTA GALLES INGHILTERRA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti alla diretta Galles Inghilterra, partita che potrebbe ancora consegnare il Sei Nazioni 2025 alla nazionale ospite: nelle scorse settimane abbiamo già ricordato come per gli inglesi l’ultimo titolo messo in bacheca sia stato quello del 2020, edizione strana che si era conclusa in ottobre a causa del Covid, che aveva costretto il mondo a mettersi in lockdown per qualche mese per poi ripartire a porte chiuse e con parecchie restrizioni. Il Galles invece aveva vinto l’anno seguente, nonostante il ko in Francia all’ultima giornata; ecco, da quel momento i Dragoni hanno un poco invidiabile record di due vittorie e dodici sconfitte nel Sei Nazioni, e non vincono dal 10 marzo 2023 (purtroppo in Italia, 29-17).

Abbiamo già cucchiaio di legno e whitewash “ottenuti” lo scorso anno, ora il rischio di fare un poco edificabile bis è davvero dietro l’angolo e per il Galles davvero non sembra intravedersi una luce in fondo al tunnel. Sappiamo però che nel rugby le cose possono cambiare anche in fretta e dunque anche per i Dragoni la risalita potrebbe essere rapida, per ora però diamo la parola al Millennium Stadium dove la diretta Galles Inghilterra può finalmente cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA GALLES INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Galles Inghilterra dovrete rivolgervi, qualora abbonati, alla televisione satellitare che fornirà anche l’alternativa della diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.

GLI OSPITI SI GIOCANO TUTTO!

La diretta Galles Inghilterra va in scena alle ore 17:45 di sabato 15 marzo, al Millennium Stadium di Cardiff le due nazionali affrontano la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2025 con sentimenti e obiettivi opposti. Iniziamo dall’Inghilterra, che ha ancora la possibilità di vincere il torneo: difficile perché dipenderà tutto dalla Francia che, nonostante sia stata battuta a Twickenham, questa sera ospita la Scozia con un punto di vantaggio e una differenza punti abissalmente a favore, dunque alle tre rose potrebbe non bastare nemmeno il punto di bonus laddove invece la Francia potrebbe non centrarlo, tuttavia resta una sia pure flebile speranza di un grande ribaltone.

Il Galles invece ha un obiettivo doppio, ma siamo davvero al minimo sindacale: evitare cioè il cucchiaio di legno, ultimo posto in classifica, e magari anche il Whitewash che significherebbe, tra l’altro per il secondo anno consecutivo, chiudere il Sei Nazioni 2025 avendo perso tutte le partite. Chiariamo subito: la diretta Galles Inghilterra vede partire nettamente favorita la nazionale ospite, ancor più con un traguardo ancora alla portata, tuttavia il match di Cardiff potrebbe anche regalarci un esito a sorpresa per l’orgoglio dei Dragoni e allora si tratta di stabilire in che modo procederanno le cose tra qualche ora.

DIRETTA GALLES INGHILTERRA: TITOLO DIFFICILE MA…

Il tema principale che accompagna la diretta Galles Inghilterra è quello della possibilità che le rose vincano il Sei Nazioni 2025: come detto è un’ipotesi non troppo vicina perché, anche ammettendo che la Francia non centri il punto di bonus a differenza della nazionale inglese, al momento il quoziente realizzazioni dice che i Bleus sono a +106 mentre l’Inghilterra a +20, differenza stratosferica che dovrebbe a tutti gli effetti essere determinante a favore della Francia, che in caso di vittoria sulla Scozia lo migliorerebbe costringendo gli inglesi a una vittoria larghissima a Cardiff.

Forse allora l’Inghilterra può mangiarsi le mani per un primo tempo che contro l’Italia è stato sottotono; vero è anche che, se vogliamo analizzare ogni singolo match del Sei Nazioni 2025, questa nazionale ha vinto quasi per miracolo contro la Scozia e, qualora avesse perso, la sua situazione sarebbe stata ancora peggiore. Resta il fatto che al Millennium Stadium ci sia ancora una possibilità, così come per il Galles di evitare un altro, doppio “titolo” negativo: qui la sfida è con l’Italia e allora sulla carta ci augureremmo una vittoria dell’Inghilterra, meglio affidarsi all’imminente partita e scoprire quale sarà il suo esito finale.