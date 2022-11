Diretta/ Galles Iran streaming video Rai 2: occasione per i Dragoni (Qatar 2022)

DIRETTA GALLES IRAN: GALLESI FAVORITI!

Galles Iran, in diretta venerdì 25 novembre 2022 alle ore 11.00 presso l’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Occasione per i Dragoni che hanno strappato un importantissimo pareggio agli Stati Uniti, che saranno ora impegnati con l’Inghilterra in questo secondo giro di partite. Una vittoria potrebbe mettere il Galles in pole position per il secondo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi del finale.

L’Iran ha iniziato in maniera disastrosa con 6 gol incassati dall’Inghilterra, nonostante la doppietta dell’asso del Porto, Mehdi Taremi. L’Iran è al suo sesto Mondiale ma mai la Nazionale persiana si è spinta oltre il primo turno della competizione e anche in questo caso con una nuova sconfitta l’avventura potrebbe chiudersi dopo sole 2 partite, anche a causa di una difesa che per il momento non si è dimostrata all’altezza.

GALLES IRAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Galles Iran sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Galles Iran, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI GALLES IRAN SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GALLES IRAN

Le probabili formazioni della diretta Galles Iran, match che andrà in scena all’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan. Per il Galles, Robert Page schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hennessey; Mepham, Rodon, B. Davies; C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams; Bale, Moore, James. Risponderà l’Iran allenato da Carlos Queiroz con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: S. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Nourollahi, Karimi, Hajisafi; Jahanbakhsh, Taremi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Galles Iran, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Galles con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Iran, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











