Diretta Galles Irlanda/ Streaming video DMax: sfida complicata a Cardiff!

Galles Irlanda, diretta dall’arbitro Wayne Barnes, è la partita di rugby in programma oggi, domenica 7 febbraio tra le mura del Millennium stadium di Cardiff: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00, secondo il fuso orario italiano. E’ con la diretta tra Galles e Irlanda che si chiuderà oggi il quadro per la prima giornata del Sei nazioni 2021 e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo e rivedere i nostri beniamini del rugby, che pure abbiamo salutato solo lo scorso novembre con l’Autumn Nations Cup. A pochi mesi dalla nuova competizione amichevole, ecco che le formazioni di Farrell come di Pivac tornano in campo, per disputare un match dall’esito davvero non scontato. Alla vigilia della 127^ edizione della manifestazione rugbystica più famosa al mondo, davvero non siamo sicuri di che attenderci dal trifoglio come dai dragoni, tra assenze pesanti, condizioni non eccezionali e grandi ambizioni.

La diretta tv di Galles Irlanda sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite "straniere". L'appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby.

DIRETTA GALLES IRLANDA: IL CONTESTO

Abbiamo accennato prima alla diretta tra Galles e Irlanda di oggi pomeriggio come un match difficilmente decifrabile, specie in questa prima giornata del Sei nazioni, che pure arriva solo a poche settimane dagli ultimi test amichevoli per l’Automa Nations cup. Risultano infatti ancora tutte da scoprire le reali ambizioni e intenzioni dei dragoni di Pivac: il Galles è reduce da un 2020 davvero difficile, al termine del quale è pure scivolata alla nona piazza del ranking mondiale. Per la formazione gallese dopo tutto si contano tra gli ultimi risultati solo la finalità per il quinto posto nella Autumn cup (vinta per 38-18 contro l’Italia) e pure la penultima posizione nella precedente edizione del Sei nazioni (chiusosi solo ad ottobre). Per i dragoni la parola d’ordine deve essere riscatto per questo 2021, ma è difficile dire che il Galles strapperà un ruolo da leader assoluto nella manifestazione. Ancor più incerto è invece l’orientamento dell’Irlanda: la squadra del Trifoglio, nonostante il gran clamore, ha strappato solo il terzo posto nell’ultima edizione dei Sei nazioni e in autunno ha però recuperato almeno la finalina di consolazione con la Scozia (vinta per 31-16). Pure non riescono a capire le reali intenzioni di Farrell, che si presenta a Cardiff con una formazione ampiamente rimaneggiata deo gli ultimi out.



