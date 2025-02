DIRETTA GALLES IRLANDA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre sta per cominciare la diretta Galles Irlanda, Matt Sherratt sarà l’uomo al centro dell’attenzione generale oggi pomeriggio a Cardiff, in occasione del suo debutto come commissario tecnico ad interim della Nazionale del Galles dopo l’addio di Warren Gatland. Inglese classe 1978, Sherratt è anche l’allenatore del Cardiff Rugby, una delle quattro squadre di club gallesi che partecipano allo United Rugby Championship, il campionato multi-nazionale del quale fanno parte pure la Benetton Treviso e le Zebre in rappresentanza dell’Italia.

Non ha invece evidentemente di questi problemi l’Irlanda, anche se volendo pure i Verdi hanno una situazione particolare in panchina in questo momento: infatti Andy Farrell sta guidando i British & Irish Lions e così in panchina siede Simon Easterby. Insomma, un altro interim, ma per motivazioni assai diverse: è forse l’unico aspetto che accomuna attualmente le due Nazionali che oggi saranno vita alla diretta Galles Irlanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GALLES IRLANDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Galles Irlanda in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport, quindi ricordiamo che pure la diretta streaming video sarà per gli abbonati a Sky Go o Now Tv.

OSPITI NETTAMENTE FAVORITI

Due Nazionali con storie molto simili, ma che in questo momento vivono situazioni diametralmente opposte, scenderanno in campo per la diretta Galles Irlanda alle ore 15.15 italiane di oggi pomeriggio, sabato 22 febbraio, per la terza giornata del 6 Nazioni 2025 di rugby, naturalmente a Cardiff. Per intenderci, parliamo delle due squadre che hanno vinto per sei volte ciascuna il titolo nelle precedenti edizioni, facendo meglio anche di Inghilterra e Francia, che invece vantano quattro successi a testa: siamo dunque in quelle che potremmo considerare le patrie per eccellenza del rugby, almeno a livello europeo.

Eppure, in questo momento la diretta Galles Irlanda non dovrebbe avere storia in favore degli ospiti: l’Irlanda ha vinto le ultime due edizioni consecutive del 6 Nazioni ed è seconda nel ranking mondiale, dove invece il Galles è scivolato addirittura al dodicesimo posto dopo la sconfitta contro l’Italia, che d’altronde è stata la quattordicesima consecutiva per i Dragoni nel torneo. C’è stato il cambio di allenatore e ci sarà il pubblico di Cardiff a spingere i padroni di casa, ma basteranno questi due elementi a compensare quella che è una nettissima superiorità tecnica dei Verdi nella diretta Galles Irlanda?

DIRETTA GALLES IRLANDA: DUE SITUAZIONI OPPOSTE

Eccoci allora alla “anomala” diretta Galles Irlanda, partita che è stata quasi sempre garanzia di spettacolo in anni recenti e che invece adesso è nettamente sbilanciata in favore dell’Irlanda, la quale ha cominciato il proprio cammino a caccia del tris nel miglior modo possibile, cioè battendo l’Inghilterra a Dublino e poi andando a vincere a Edimburgo contro la Scozia. Da quando il torneo si chiama 6 Nazioni nessuno è ancora riuscito a vincerlo per tre anni di fila: questo naturalmente è l’obiettivo dell’Irlanda, che in casa del fanalino di coda deve vincere per non complicarsi la vita.

Per il Galles invece questa partita segnerà il debutto come c.t. ad interim di Matt Sherratt, che ha preso il posto di Warren Gatland a torneo in corso, situazione decisamente molto rara. Il leggendario tecnico neozelandese, che aveva giudicato i Dragoni già dal 2007 al 2019, era stato richiamato a dicembre 2022, quando la crisi era da poco cominciata, ma nemmeno lui è riuscito ad evitare una striscia di sconfitte davvero imbarazzante per una Nazionale come il Galles. L’esordio di Sherratt sarà difficilissimo, servirebbe un’impresa ai limiti del miracolo sportivo per far vincere i padroni di casa nella diretta Galles Irlanda…