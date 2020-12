DIRETTA GALLES ITALIA/ Video streaming Canale 20: parla Luca Bigi (rugby)

DIRETTA GALLES ITALIA: PARLA BIGI

Alla vigilia del fischio d’inizio della diretta di Galles Italia, ci pare giusto dare la parola al capitano della nazionale azzurra Luca Bigi, che nei giorni scorsi e tramite il portale ufficiale della federazione ha così presentato questo scontro: “Ogni settimana lavoriamo con questa pressione, abbiamo lavorato per questo da tante settimane. Abbiamo bisogno di una reazione e vogliamo trovarla questo sabato contro il Galles”. Bigi ha poi aggiunto: “ Conosciamo la qualità dei loro giocatori e siamo consapevoli di affrontare una grande squadra. Vogliamo essere consistenti e lucidi per tutti gli ottanta minuti. Focus su quello che possiamo controllare: è stata una buona settimana di lavoro dove abbiamo curato molto i dettagli”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA GALLES ITALIA: COME SEGUIRE IL TEST MATCH IN STREAMING CANALE 20

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite degli azzurri per l’Autumn Nations Cup 2020, e dunque pure Galles Italia di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20: ad accompagnarci in tali occasioni saranno le voci di Gianluca Barca e Mauro Bergamasco. La sfida odierna (come pure gli altri match del nuovo torneo) sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASETPLAY

GALLES ITALIA: FINALE PER IL 5^ POSTO

Galles Italia, in diretta dal Parc Y Scarlets di Llanelli, è la partita amichevole di rugby, in programma oggi, sabato 5 dicembre 2020, come finale valida per il 5^ posto dell’Autumn Nations Cup 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 17.45, secondo il fuso orario italiano. Siamo dunque giunti al termine di questa magnifica manifestazione che ci ha fatto compagnia in queste settimane e che ha preso il posto del classico tour che le nazionali di rugby affrontavano in pieno autunno: terminata la fase a girone (dove pure gli azzurri sono stati costretti a saltare l’impegno con le Figi, per coronavirus) e recuperata appena la quarta posizione nella classifica del gruppo B, ecco che è tempo per la nazionale di Franco Smith di scendere in campo per un ultimo test match, a chiusura di questa stagione 2020. Avversario di quest’oggi sarà il Galles del ct Pivac e scenario la finale per il quinto posto dell’Autumn Nations Cup 2020: un test dunque non di grandissimo prestigio, ma dove comunque sarà necessario dare il massimo, se non altro per chiudere questa annata (avara di soddisfazioni) con un successo, anche se simbolico.

DIRETTA GALLES ITALIA: IL CONTESTO

Con la diretta tra Galles e Italia dunque verrà disputata solo la finale per il quinto posto dell’Autumn Nations Cup 2020: non un grandissimo traguardo dunque per le due nazionali, che hanno concluso il rispettivo girone appena da terze classificate. Non si può dire infatti che in questa manifestazione amichevole il cammino dell’Italia di Franco Smith sia stato eccezionale. Nonostante qualche sprazzo di buon gioco, gli azzurri hanno comunque subito due KO pesantissimi contro Scozia e Francia: a tabella si salva solo il 28-0 dato a tavolino agli azzurri, assegnato solo il ritiro della nazionale delle Figi (indisponibile per via dell’alto numero di positivi al coronavirus riscontrato prima della partita). E’ stata invece almeno vittoria sul campo quella ottenuta di dragoni contro la Georgia, nel secondo turno, col risultato di 18-0: pure per la squadra inglese è stata la sola soddisfazione nell’Autumn Nations Cup 2020, ottenuta in mezzo a due sonore sconfitte, recuperate contro Inghilterra e Irlanda. Ma se dunque fin qui le due squadre hanno ben deluso, ecco che questo pomeriggio vi sarà l’ultima occasione di riscatto: chissà che ci dirà il campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA