Diretta Galles Italia/ Video streaming tv: ricerca del primo successo (Sei Nazioni)

DIRETTA GALLES ITALIA: AZZURRI A CACCIA DELL’IMPRESA!

L’ultima giornata del Sei Nazioni di Rugby vedrà la sfida in diretta tra Galles e Italia. Gli azzurri non ottengono una vittoria nel torneo dal 2015: sono ben 36 le sconfitte consecutive. Con il Galles, per la squadra di Crowley c’è dunque l’ultima occasione per ottenere un successo, ma vincere non sarà certo facile.

Anche contro la Scozia, l’Italia ha mostrato tutti i suoi limiti difensivi e non ha brillato in attacco, dove manca ancora una quadra. Al Principality Stadium, nonostante le difficoltà, l’Italia proverà ad invertire la rotta per quanto possibile.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA DIRETTA GALLES ITALIA

La diretta tra Galles e Italia, valida per la quinta giornata del Sei Nazioni di rugby, si giocherà oggi, sabato 19 marzo alle ore 15:15. Kieran Crowley ha confermato in buona parte la formazione che ha affrontato la Scozia: sui 15 giocatori, ci saranno due soli cambi. Padovani viene spostato all’ala, mentre parte dall’inizio Ange Capuozzo. Torna fra i titolari Marco Fuser, al fianco di Ruzza in seconda linea. Ancora Marin primo centro, affiancato da Brex. In mediana Callum Braley. Qualche cambio anche in panchina per gli azzurri, dove si torna al 6+2.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta del Sei Nazioni di Rugby si giocherà oggi, sabato 19 marzo, alle ore 15.15. La diretta Galles Italia valido per la quinta giornata del torneo sarà a pagamento su Now Tv e Sky Sport Arena ma anche in chiaro su TV8. Lo streaming video della sfida si potrà seguire sulla piattaforma Now Tv, sull’app Sky Go e allo stesso modo sul sito di TV8. La sfida sarà il 31° confronto tra gli azzurri e i campioni in carica del torneo. Per l’Italia – nei precedenti – solo tre risultati positivi: due vittorie e un pareggio.

