Diretta Galles Olanda donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone D agli Europei 2025.

DIRETTA GALLES OLANDA DONNE: PARTITA A SENSO UNICO!

Con la diretta Galles Olanda donne saremo all’Allmend Stadion di Lucerna, dalle ore 18:00 di sabato 5 luglio 2025: va in scena la partita valida per la prima giornata nel girone D agli Europei 2025, gruppo di ferro perché le altre due nazionali sono Francia e Inghilterra, e allora sarà subito grande spettacolo.

Questo ci dice anche che l’esito delle sfide contro il Galles potrebbe essere determinante anche sulla differenza reti: possiamo parlare stasera di una sorta di Davide contro Golia, le britanniche giocano la fase finale di un grande torneo per la prima volta di sempre e non hanno troppe speranze.

A differenza dell’Olanda, che il titolo continentale lo ha vinto nel 2017 e che due anni più tardi ha anche raggiunto la finale ai Mondiali; quella orange è sempre stata una corazzata che però ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, e forse adesso è anche in leggera flessione.

A Lucerna comunque la diretta Galles Olanda donne dovrebbe avere un esito scontato, anche se ce lo dirà il campo tra poco: aspettiamo il calcio d’inizio della partita, intanto proviamo a indicare quali siano le calciatrici da tenere d’occhio nel match degli Europei 2025.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA GALLES OLANDA DONNE

La diretta Galles Olanda donne sarà disponibile su Uefa.tv, quindi si tratterà solo di una diretta streaming video non essendo fruibile una messa in onda sulla nostra tv.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES OLANDA DONNE

Un dato da citare sulla diretta Galles Olanda donne riguarda la CT dei Dragoni, che è Rhian Wilkinson: leggenda del calcio canadese, ha vinto due volte la medaglia di bronzo alle Olimpiadi quando calcava il campo. Ultimamente sta provando a implementare il gruppo delle grandi veterane (il capitano Angharad James, Jessica Fishlock, Rhiannon Roberts, Sophie Ingle, Hayley Ladd e altre ancora) con le millennials tra le quali spiccano soprattutto Elise Hughes e Carrie Jones, l’obiettivo rimane quello della crescita negli anni e ottenere magari qualche bel risultato qui.

Sta rinnovando anche l’Olanda, ma le giocatrici di riferimento ci sono ancora: difesa comandata da Dominique Janssen, centrocampo stellare anche se “datato” con Danielle Van de Donk, Jackie Groenen e Jill Roord, in attacco comanda ancora la straordinaria Vivianne Miedema ma l’ex Juventus Lineth Beerensteyn dovrebbe avere un ruolo importante al pari di Katja Snoeijs. La domanda è: l’Olanda si affiderà ancora alle sue grandi veterane o presenterà un undici più giovane e già votato all’apertura di un nuovo ciclo? Vedremo…

PRONOSTICO E QUOTE GALLES OLANDA DONNE

Ovviamente le quote proposte dalla Snai sulla diretta Galles Olanda donne indicano nelle orange la chiara favorita: abbiamo una cifra pari a 1,19 volte la posta in palio sul segno 2, mentre la vittoria del Galles che viene identificata dal segno 1 vi farebbe guadagnare ben 12,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Con il segno X per il pareggio la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 6,50 volte la giocata sul match.