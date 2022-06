Diretta/ Galles Olanda streaming video tv: orange lanciatissimi (Nations League)

DIRETTA GALLES OLANDA: OSPITI SUPER FAVORITI!

Galles Olanda, in diretta mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 20.45 presso il Cardiff City Stadium di Cardiff sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Orange lanciatissimi dopo il poker rifilato al Belgio nella prima sfida di Nations League: nella sfida allo stadio Re Baldovino la Nazionale allenata da Louis Van Gaal ha letteralmente regalato spettacolo, mostrandosi già tesa verso i Mondiali in Qatar.

Coppa del Mondo alla quale parteciperà anche il Galles, per la prima volta dopo l’unica partecipazione del 1958. Gareth Bale e compagni hanno battuto l’Ucraina nell’ultimo spareggio europeo e si sono presi il loro posto nella storia, per un gruppo che ha già stupito arrivando in semifinale nell’Europeo del 2016. Le due nazionali tornano ad affrontarsi in Galles per la prima volta dal 2015, il 13 novembre 2015 l’Olanda vinse 2-3 nell’ultimo precedente in casa dei britannici.

DIRETTA GALLES OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Galles Olanda sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES OLANDA

Le probabili formazioni della diretta Galles Olanda, match che andrà in scena al Cardiff City Stadium di Cardiff. Per il Galles, Robert Page schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ward; Gunter, Mepham, Norrington-Davies; Levitt, Morrell, Smith, Burns, J. Williams; Moore, James. Risponderà l’Olanda allenata da Louis Van Gaal con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cillessen; Timber, van Dijk, De Ligt; Dumfries, Berghuis, Klaassen, de Jong, Blind; Bergwijn, Depay.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Galles Olanda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Galles con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Olanda, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.53.











