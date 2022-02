Diretta Galles Scozia/ Streaming video tv: per la Doddie Weir Cup! (Sei Nazioni)

DIRETTA GALLES SCOZIA: IL DERBY BRITANNICO AL SEI NAZIONI 2022!

Galles Scozia viene diretta dall’arbitro australiano Nic Berry: nella 2^ giornata del Sei Nazioni 2022 di rugby le due nazionali si affrontano alle ore 15:15 (italiane) di sabato 12 febbraio, presso il Millennium Stadium di Cardiff. Da tre anni questo derby britannico assegna anche il Doddie Weir Trophy, secondo l’accordo tra le due federazioni; quel che però interessa maggiormente è che questo sarà un incrocio tra due nazionali che hanno percorsi del tutto diversi negli ultimi anni, entrambi però “sconfessati” in un esordio che ha visto la Scozia battere l’Inghilterra, e dunque partire con il piede giusto nel torneo.

DIRETTA/ Francia Italia (risultato finale 37-10): gli azzurri crollano nella ripresa!

Il Galles invece ha perso, e in maniera anche abbastanza netta, all’Aviva Stadium: l’Irlanda ha fatto subito lo scacco ai campioni in carica, dunque i Dragoni hanno bisogno di rialzare la testa e devono provare a farlo in una partita casalinga che non possono sbagliare, se vogliono tenere vive le speranze di fare il bis. Aspettiamo allora con trepidazione che arrivi il momento della diretta di Galles Scozia, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla partita del Millennium Stadium, che comunque si presenta assolutamente incerta.

Diretta/ Scozia Inghilterra (risultato finale 20-17): Russell firma il successo!

DIRETTA GALLES SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2022

La diretta tv di Galles Scozia sarà sui canali della televisione satellitare: il Sei Nazioni 2022 infatti è tornato a essere appannaggio di questa emittente, e sarà dunque possibile assistere al match previa sottoscrizione di un abbonamento (a pagamento) per il pacchetto base di Sport. Per quanto riguarda la diretta streaming video, come sempre i clienti potranno avvalersi dell’alternativa fornita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Consigliamo infine la consultazione dei profili ufficiali del Sei Nazioni, per le informazioni utili: in particolare l’account Twitter, che trovate all’indirizzo @SeiNazioniRugby.

DIRETTA/ Irlanda Galles (risultato finale 29-7) streaming video: match senza storia

DIRETTA GALLE SCOZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Galles Scozia potrebbe rappresentare una sorta di pietra tombale sulle ambizioni dei Dragoni di vincere per la seconda volta consecutiva il Sei Nazioni: un’impresa che lo stresso Galles ha compiuto nel 2012 e 2013 e che da allora è riuscita soltanto all’Inghilterra, non inusuale nella storia del torneo (anche prendendola in considerazione dall’ingresso dell’Italia, 22 anni fa) ma non per questo meno difficile. Il punto è che il Galles visto all’esordio in Irlanda è lontano parente di quello che nella scorsa edizione ha vinto il titolo.

Ai Dragoni serve dunque una scossa, che potrebbe idealmente arrivare nella sfida contro una Scozia che invece è partita con il piede giusto, vincendo la sempre sentitissima partita contro l’Inghilterra (cioè la Calcutta Cup) e peraltro facendolo per la seconda volta consecutiva. Ora però è chiaro che la Scozia, se vuole mantenere intatte le speranze di vincere il Sei Nazioni 2022, ha bisogno di un successo in trasferta: a Cardiff è tutto pronto e scopriremo come andranno le cose, la partita del Doddie Weir Trophy sembra avere tutti gli ingredienti per regalarci un gran bello spettacolo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA