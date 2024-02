DIRETTA GALLES SCOZIA/ Video streaming tv: cosa fecero ai Mondiali? (Sei Nazioni 2024, oggi 3 febbraio)

DIRETTA GALLES SCOZIA: AI MONDIALI

Anticipando la diretta di Galles Scozia possiamo ricordare come era andata la Coppa del Mondo dello scorso anno per le due nazionali. Il Galles aveva superato il girone arrivando ai quarti: quattro vittorie in altrettante partite contro Fiji, Portogallo, Australia (un clamoroso 40-6 ma contro dei Wallabies in forte calo, e clamorosamente fuori già al girone) e Georgia, poi purtroppo l’avventura dei Dragoni si era conclusa contro l’Argentina che aveva avuto la meglio per 29-17. La Scozia invece era stata eliminata al primo turno, ma attenzione: nel gruppo B aveva dovuto vedersela con Irlanda e Sudafrica e si qualificavano soltanto in due.

Erano stati inutili l’incredibile 84-0 alla Romania e il 45-17 a Tonga; la Scozia, già caduta per 3-18 contro gli Springboks poi campioni del mondo, aveva perso 14-36 contro l’Irlanda lasciando strada libera ai verdi, e dimostrando come il divario tra nazionali che si possono dire di élite nel mondo del rugby sia ancora abbastanza ampio. Chissà, però: magari questo Sei Nazioni 2024 potrebbe rappresentare l’occasione giusta per tornare sulla breccia, magari senza vincere il torneo ma comunque, per la Scozia, dando una dimostrazione di come il vento potrebbe essere cambiato in attesa che la gloria e i trofei tornino a passare anche da queste parti. (agg. di Claudio Franceschini)

GALLES SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL SEI NAZIONI 2024

La diretta tv di Galles Scozia sarà visibile sui canali di Sky Sport, in questo caso per gli abbonati alla televisione satellitare; sarà così per tutte le partite del Sei Nazioni 2024 di rugby, che godranno dunque della messa in onda da parte di questa emittente. Qui come al solito sarà fornito anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre come ulteriore opzione per la mobilità potrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

OSPITI FAVORITI MA…

Galles Scozia, partita diretta dall’arbitro neozelandese Ben O’Keeffe, si gioca alle ore 17:45 di sabato 3 febbraio presso il Millennium Stadium di Cardiff: si conclude così la prima giornata del Sei Nazioni 2024, il torneo di rugby che come ogni anno ci fa compagnia con una formula che prevede che le nazionali affrontino tutte le rivali in match di sola andata, con il fattore campo che è invertito rispetto alla stagione precedente. La diretta di Galles Scozia è intrigante: forse per una volta sono gli ospiti a partire favoriti, ma in questo derby britannico possiamo anche aspettarci sorprese.

Di sicuro nell’ultimo Sei Nazioni ha fatto meglio la Scozia, mentre i Dragoni hanno deluso; il problema è che la nazionale scozzese non vince questa competizione da una vita e in generale, almeno in epoca recente, ha mostrato di aver perso qualcosa rispetto a tutte le avversarie. Il Galles peraltro si era già riscattato in Coppa del Mondo ma quello può anche essere un risultato indicativo, adesso noi ci dobbiamo concentrare sulla diretta di Galles Scozia perché tra poco sarà davvero il momento di lasciar parlare il terreno di gioco del Millennium Stadium.

DIRETTA GALLES SCOZIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Galles Scozia abbiamo detto che la nazionale scozzese non vince il Sei Nazioni da parecchio tempo, e in effetti è così: l’ultimo successo è datato 1999, sono passati 25 anni e soprattutto la Scozia non è mai riuscita a mettere le mani su questa competizione nel terzo millennio, cioè il periodo dal quale l’Italia ha iniziato a giocarvi trasformandolo nella nuova formula, visto che prima si chiamava Cinque Nazioni. Il Galles invece negli ultimi 15 anni ha dato prova di essere competitivo: le ultime vittorie sono datate 2019 e 2021.

Non sempre però i Dragoni si sono presentati con una nazionale che potesse mettere alle spalle tutte le rivali: è il caso dello scorso anno, quando incredibilmente il Galles aveva chiuso il suo Sei Nazioni con una sola vittoria – purtroppo contro l’Italia – a fronte di cinque sconfitte. Questo potrebbe essere l’anno del riscatto: per quanto visto nel 2023 la Scozia è forse favorita a Cardiff, ma questo è il Sei Nazioni 2024 e le cose possono rapidamente cambiare.











