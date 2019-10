Diretta Galles Sudafrica/ Streaming video Rai: chi va in finale? (Mondiali rugby)

Galles Sudafrica, diretta dall’arbitro francese Jerome Garces, si gioca alle ore 10.00 italiane di questa mattina ed è la seconda semifinale dei Mondiali rugby 2019 in corso in Giappone: posta in palio altissima all’International Stadium di Yokohama, dove Galles e Sudafrica si contendono un posto in finale per sfidare l’Inghilterra, che ieri ha meritatamente battuto gli All Blacks ponendo fine al dominio della Nuova Zelanda sul rugby mondiale. Galles Sudafrica potrebbe dunque scrivere una pagina di storia: se vincessero i Dragoni gallesi infatti avremmo la prima finale tutta europea della storia, mentre l’onore del rugby australe è affidato agli Springboks, i quali invece inseguono quello che sarebbe il terzo titolo iridato per il rugby sudafricano dopo quelli vinti in casa nel 1995 e poi nel 2007 in Francia. Questa Coppa del Mondo ci ha già regalato diverse sorprese, di certo però Galles e Sudafrica sono giunte con merito in semifinale e adesso si giocano l’accesso alla partita più ambita per un intero quadriennio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GALLES SUDAFRICA

La diretta tv di Galles Sudafrica sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, eccellente notizia per tutti gli appassionati di rugby che si stanno godendo la Coppa del Mondo come esclusiva Rai. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà gratuita e garantita a tutti, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA GALLES SUDAFRICA: IL CONTESTO

Molti spunti ci arrivano naturalmente dalla diretta di Galles Sudafrica. I Dragoni quest’anno si sono imposti nel Sei Nazioni mettendo a segno il Grande Slam (cinque vittorie su cinque) e poi hanno vinto il girone della prima fase di Coppa del Mondo precedendo l’Australia: numeri di lusso dunque per il Galles, che però nei quarti ha rischiato grosso rimanendo a lungo sotto contro la Francia prima che i transalpini restassero in inferiorità numerica e subissero la rimonta gallese. Oggi certamente servirà la migliore versione del Galles per avere la meglio su un Sudafrica che non ha avuto pietà del sogno del Giappone nei quarti di finale dopo avere chiuso al secondo posto il proprio girone alle spalle degli All Blacks e battendo in modo perentorio l’Italia. Difficile indicare una sola favorita, ma in fondo è proprio questo il bello: siamo ai vertici del rugby mondiali, si affrontano due Nazionali fortissime e sarà il campo di Yokohama a dire chi avrà la meglio.



