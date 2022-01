DIRETTA/ Gambia Mali video streaming tv: tanti volti importanti tra gli Scorpioni!

DIRETTA GAMBIA MALI: I VOLTI NOTI

Guardando le formazioni che portano alla diretta di Gambia Mali verrebbe da dire “quanta Italia nel Gambia”. La nazionale allenata dal commissario tecnico Sainfiet ha infatti tra gli undici titolari ben due calciatori che militano nel campionato italiano più uno che in passato vestì diverse maglie di squadre nel nostro paese. Si parte dalla difesa dove troviamo Omar Colley, difensore granitico classe 1992 della Sampdoria. Questi fu pescato dalla squadra belga del Genk nell’estate del 2018 e ha collezionato 99 presenze con la Doria siglando 2 reti.

I suoi 192 centimetri ne fanno un calciatore davvero forte soprattutto sui colpi di testa. C’è poi da parlare di Musa Barrow un centravanti che ha conquistato la maglia del Bologna dopo aver fatto bene all’Atalanta. Si tratta di un giocatore effervescente, sempre bravo a saltare l’uomo e a puntare la porta. Chiudiamo il racconto con Jallow che è ancora di proprietà e oggi gioca nel MOL Fehervar. In passato ha vestito le maglie di Chievo Verona, Cittadella, Trapani, Cesena e Salernitana.

DIRETTA GAMBIA MALI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gambia Mali, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

GAMBIA MALI: PARTITA COMBATTUTA

Gambia Mali, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 14.00 presso il Limbe Stadium di Limbe, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del gruppo F di Coppa d’Africa. Match importante col Mali protagonista, nella partita vinta contro la Tunisia, dell’interruzione prematura del match che ha fatto discutere, uno dei tanti casi che spesso animano la Coppa d’Africa. Ma con un altro successo i maliani ipotecherebbero di fatto la qualificazione agli ottavi.

Il Gambia dalla sua è partito con una preziosissima vittoria contro la Mauritania, nella sfida tra formazioni di seconda fascia nel girone. Tre punti che potranno tenere viva la speranza di qualificazione anche attraverso i ripescaggi delle migliori terze, in caso di sconfitta. Il 22 luglio 2017 Mali e Gambia si sono affrontate per l’ultima volta in una partita ufficiale, con poker dei maliani vincenti con un secco 4-0 dopo aver pareggiato la settimana prima 0-0 in Gambia il match d’andata delle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

PROBABILI FORMAZIONI GAMBIA MALI

Le probabili formazioni della diretta Gambia Mali, match che andrà in scena al Limbe Stadium di Limbe. Per il Gambia, Tom Saintfiet schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Jobe; Touray, Gomez, Colley, Modou; Colley, Marreh, Adams, Barrow; Jallow, Ceesay. Risponderà il Mali allenato da Mohamed Magassouba con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Mounkoro; Traore, Sacko, Kouyate, Haidara; Samassekou, Haidara H.; Traore H., Traore A., Djenepo; Kone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Limbe Stadium di Limbe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gambia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Mali, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.

