Diretta Gambia Tunisia/ Streaming video tv: tutto ancora aperto! (Coppa d’Africa)

DIRETTA GAMBIA TUNISIA: CHI SI QUALIFICA?

Gambia Tunisia, in diretta dallo stadio di Limbe alle ore 20:00 di giovedì 20 gennaio, è valida per la terza e ultima giornata nel gruppo F di Coppa d’Africa 2021. Partita delicatissima: al momento infatti il Gambia, grazie alla vittoria sulla Mauritania e il pareggio contro il Mali, si trova al comando del girone ma rischia comunque l’eliminazione in caso di ko netto, perché dall’altra parte le Aquile hanno oggi un match abbordabile e dunque gli Scorpioni, ottimi per tutto il torneo sul piano del gioco, potrebbero scivolare al terzo posto.

Spera allora la Tunisia, che dopo la sconfitta con ampie polemiche contro il Mali si è ampiamente rifatta, demolendo la Mauritania; naturalmente i nordafricani sono comunque superiori all’avversaria di oggi e dunque il pronostico è dalla loro parte, anche se naturalmente dovranno dimostrare sul campo di valere gli ottavi. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Gambia Tunisia; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare una valutazione sulle scelte che saranno operate in sede di probabili formazioni.

DIRETTA GAMBIA TUNISIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gambia Tunisia, perché la partita di Coppa d’Africa 2021 non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che questa competizione viene fornita dalla piattaforma Discovery Plus, e che abbonandosi a questo servizio – naturalmente a pagamento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GAMBIA TUNISIA

Tom Saintfiet sceglie il 4-3-3 per Gambia Tunisia, e potrebbe cambiare qualcosa: per esempio nel tridente offensivo, dove con Ceesay e Musa Barrow potrebbe dare spazio a Ebrima Colley sulla corsia destra, al posto di Ablie Jallow. A centrocampo Bobb e Adams dovrebbero nuovamente supportare la regia di Marreh, mentre in difesa è tutto confermato con Omar Colley a guidare il reparto insieme a James Gomez, con Sonko Sundberg a destra e Touray che sarà il terzino sulla fascia mancina.

Nella sua Tunisia, Mondher Kebaier punta sui soliti noti: un 4-2-3-1 con Ben Said tra i pali, Talbi e Ifa davanti a lui e due terzini che saranno Mathlouthi e Maaloul, mentre in mezzo al campo ci sarà il filtro portato da Chaaleli e Skhiri. Poi il reparto offensivo, che offre il meglio: spera nel posto Hamza Rafia che però parte alle spalle di Slimane, sulle corsie laterali dovremmo rivedere Khaoui e Khazri – quest’ultimo certo del posto, ma occhio alla “ex” stellina Msakni – mentre la prima punta della nazionale nordafricana sarà ancora Jaziri

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo adesso a studiare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Gambia Tunisia: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra “padrona di casa” vi farebbe guadagnare 7,75 volte quello che avrete pensato di investire, il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,20 la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo della nazionale “ospite”, la somma intascata equivarrebbe a 1,60 volte quello che avrete messo sul piatto.

