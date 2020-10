Diretta Gand Wevelgem 2020/ Streaming video tv: ecco la classica sui Muri

La Gand Wevelgem 2020 si disputa oggi, domenica 11 ottobre. Potremmo dire che questa è già una buona notizia, dal momento che tante altre corse stanno saltando a causa della seconda ondata del Coronavirus e questo ottobre che doveva regalarci tantissime classiche ha già perso Amstel Gold Race e Parigi Roubaix. Dunque è con un sospiro di sollievo che possiamo dire che oggi vivremo la diretta Gand Wevelgem 2020, edizione numero 82 della classica che normalmente apre la campagna del Nord nella primavera del grande ciclismo. Non è una classica Monumento anche perché ‘solo’ dal 1945 la Gand Wevelgem è aperta ai professionisti (nata nel 1934, fino allo stop per la Seconda Guerra Mondiale era riservata ai dilettanti), ma si tratta comunque una corsa di grandissimo fascino e tradizione, grazie ad un albo d’oro ricco di vincitori celebri e naturalmente alla passione del Belgio per il ciclismo, che rende tutte le gare di queste settimane eventi imperdibili (sperando di non perdere altri pezzi). Da un punto di vista tecnico, la Gand Wevelgem certamente è la classica più adatta ai velocisti, non a caso tra i corridori più vincenti c’è Mario Cipollini, primo per tre volte (1992, 1993 e 2002) come leggende del ciclismo belga quali Rik Van Looy, Tom Boonen e soprattutto Eddy Merckx, che andava oltre i ragionamenti sulle caratteristiche del percorso di ogni gara perché semplicemente vinceva ovunque. A questo elenco si è aggiunto nel 2018 Peter Sagan, che ha vinto per la terza volta in carriera la Gand Wevelgem che l’anno scorso è stata invece vinta dal norvegese Alexander Kristoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GAND WEVELGEM 2020

Non avremo una diretta tv della Gand Wevelgem 2020, a causa della concomitanza di tanti altri grandi eventi sui canali Eurosport, l’emittente che detiene i diritti per trasmettere questa classica belga. Questo significa che gli abbonati si potranno comunque affidare al servizio di Eurosport Player per seguire la Gand Wevelgem in diretta streaming video. Infine spazio anche al web e ai social network, dove segnaliamo in particolare il sito ufficiale www.gent-wevelgem.be (in fiammingo, inglese e francese), la pagina Facebook ufficiale Gent-Wevelgem e il profilo Twitter ufficiale @GentWevelgem.

DIRETTA GAND WEVELGEM 2020: IL PERCORSO

Mai dare per scontato comunque un arrivo in volata di gruppo nella diretta della Gand Wevelgem: nel 2015 ad esempio ci fu la bellissima vittoria di Luca Paolini che arrivò da solo sul traguardo, altre volte abbiamo avuto sprint ristretti e solo talvolta il gruppo arriva compatto. Diamo allora uno sguardo al percorso: saranno 238 km dalla partenza che avrà luogo alle ore 10.00 da Ypres (che sostituisce dunque in tal senso Gand), fino al traguardo che invece è posto naturalmente a Wevelgem ed è previsto indicativamente poco dopo le ore 16.00. Come si diceva, è una corsa ideale per i velocisti, anche se non mancheranno le difficoltà, costituite dai cosiddetti ‘Muri’ fiamminghi. Dopo 140 km pianeggianti, il primo sarà il Scherpenberg e in seguito ci saranno, nell’ordine, Vidaigneberg, Baneberg e Monteberg. Successivamente gli atleti affronteranno per la prima volta il più celebre Kemmelberg. Tra il chilometro 183 e il chilometro 185, il plotone riaffronterà l’accoppiata Monteberg-Kemmelberg, poi ecco i secondi passaggi su Scherpenberg, Vidaigneberg e Baneberg. Infine, quando mancheranno 35 chilometri al traguardo, gli atleti dovranno scalare, per la terza e ultima volta, il durissimo Kemmelberg, dal versante che misura appena 500 metri ma con pendenza media dell’11% e punte fino al 22%. Tuttavia gli ultimi 35 km saranno sostanzialmente pianeggianti, e questo lungo avvicinamento al traguardo di Wevelgem (soprattutto se ci sarà vento) potrebbe essere importante quanto o anche più dei Muri. I due nomi più attesi sono Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, che potrebbero scatenare la bagarre Belgio-Olanda, come terzo incomodo citiamo l’ex campione del Mondo Mads Pedersen.

