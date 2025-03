DIRETTA GAND WEVELGEM 2025: SI PARTE!

In attesa del via alla diretta Gand Wevelgem 2025, questa corsa belga è più “giovane” delle classiche monumento ma vanta comunque immensa tradizione, dal momento che la prima edizione risale al 1934. In passato hanno vinto anche fenomeni a tutto tondo come Jacques Anquetil, Eddy Merckx e Bernard Hinault, da molto tempo però è diventata esclusiva terra di conquista per velocisti o specialisti delle corse di un giorno. Fra loro possiamo citare Mario Cipollini, che con tre vittorie nel 1992, 1993 e 2002 ha conquistato quasi la metà delle sette vittorie italiane, l’ultima delle quali è stata firmata da Luca Paolini nel 2015.

Negli anni più recente spiccano le tre vittorie di Peter Sagan, oggi proverà ad agganciarlo Mads Pedersen, che prima del 2024 aveva già trionfato nel 2020, quando si corse l’11 ottobre nel calendario stravolto dalla pandemia. Citiamo anche il 2021, quando vinse Wout Van Aert davanti a ben tre italiani, cioè Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. Oggi possiamo puntare su Jonathan Milan mentre Filippo Ganna ha rinunciato pensando a Fiandre e Roubaix, possiamo quindi sognare nella diretta Gand Wevelgem 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GAND WEVELGEM 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Gand Wevelgem 2025 in tv sarà riservata agli abbonati su Eurosport 2 a partire dalle ore 13.40 per tutte le fasi salienti, disponibili su Discovery + in diretta streaming video, sempre su abbonamento.

DIRETTA GAND WEVELGEM 2025: SI APRE LA STAGIONE DEL NORD

Nei giorni scorsi ci sono già state corse di buon livello, ma la diretta Gand Wevelgem 2025 può essere considerata come al solito la prima “vera” classica del Nord, per una domenica 30 marzo in compagnia del grande ciclismo per poi andare in crescendo verso le prossime due domeniche, che ci terranno compagnia con Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix. Abbiamo ancora negli occhi la meraviglia di una Milano Sanremo fra le più belle di sempre, con la vittoria di Mathieu Van der Poel davanti a Filippo Ganna e Tadej Pogacar, tutti protagonisti di uno spettacolo clamoroso, quindi speriamo di divertirci parecchio anche in questo mese che terminerà con la Liegi Bastogne Liegi.

Il detentore è Mads Pedersen, vincitore dell’anno scorso, e la sua Lidl-Trek potrebbe essere il punto di riferimento anche della diretta Gand Wevelgem 2025 perché oltre al danese schiera pure Jonathan Milan in una corsa che stuzzica parecchio i velocisti, tanto che al via troveremo fra gli altri anche Jasper Philipsen, Olav Kooij e Tim Merlier, ma pure Biniam Girmay, che qui vinse nel 2022. Le speranze italiane saranno affidate quindi soprattutto al friulano, anche secondo nella Brugge-De Panne, ma non dimentichiamo il veterano Matteo Trentin e Luca Mozzato, che l’anno scorso fu fantastico secondo al Fiandre.

DIRETTA GAND WEVELGEM 2025: ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO

La diretta Gand Wevelgem 2025 sarà come al solito un degno antipasto per le grandi classiche delle prossime domeniche. Avremo dei muri e numerosi tratti in pavé, il livello di difficoltà non è quello di un Giro delle Fiandre oppure di una Parigi Roubaix, ma sicuramente è una sorta di prova generale perfetta verso le prossime due ‘monumento’. La partenza sarà anche quest’anno da Ypres (quindi non da Gand) alle ore 10.40, con il vento che sarà potenzialmente l’insidia più pericolosa nel primo tratto pianeggiante. Dopo circa 145 km la musica cambierà, perché tutte le principali difficoltà della diretta Gand Wevelgem saranno comprese nei successivi 70 km.

Ci saranno da affrontare i muri classici di questa corsa, dal Scherpenberg al Monteberg, due volte a testa come d’altronde anche il Baneberg, mentre sarà da affrontare per tre volte il Kemmelberg, le prime due dal versante cosiddetto Belvedere e l’ultima invece dall’altro versante Ossuaire, in occasione di quella che sarà l’ultima asperità, al km 216. Il finale sarà invece tutto pianeggiante, quindi potrebbero ancora rimescolarsi le carte verso l’arrivo di Wevelgem, collocato dopo 250,3 km di gara. Volata di gruppo, sprint più ristretto o un (più difficile) assolo solitario, le opzioni sono tutte sul piatto in questa corsa…