Diretta gara in linea donne/ Europei ciclismo 2022 streaming video Rai, orario

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO 2022: VINCITRICE?

La diretta della gara in linea donne agli Europei di ciclismo 2022 oggi, domenica 21 agosto, chiuderà il programma sulle strade di Monaco di Baviera e dintorni, dove si assegnerà il titolo di campionessa europea anche in campo femminile, dopo la vittoria di Fabio Jakobsen settimana scorsa fra gli uomini. L’Italia può vantare come donna di riferimento senza ombra di dubbio la campionessa del Mondo in carica, cioè Elisa Balsamo, anche perché il percorso dovrebbe essere veloce e quindi favorire un possibile arrivo allo sprint, epilogo che sarebbe senza dubbio congeniale alle caratteristiche tecniche della atleta della Trek Segafredo, che sarà spalleggiata da compagne di squadra molto valide come Marta Bastianelli, Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi, Elena Cecchini, Ilaria Sanguineti e Arianna Fidanza.

In questo 2022 le soddisfazioni per il ciclismo femminile italiano sono state davvero tante: la stessa Elisa Balsamo ha vinto il Trofeo Alfredo Binda, la Gand-Wevelgem e due tappe del Giro Donne, tanto per citare i suoi successi più prestigiosi, su pista nei giorni scorsi questi Europei di ciclismo ci hanno già riservato trionfi preziosi con Rachele Barbieri in evidenza fra coloro che saranno in gara anche oggi e potrebbe ripetersi per l’ennesima volta il classico duello Italia vs Olanda. Non ci dilunghiamo oltre, andiamo a scoprire tutto ciò che serve per seguire al meglio la diretta della gara in linea donne degli Europei di ciclismo 2022…

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO 2022 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della gara in linea donne agli Europei ciclismo 2022 a Monaco di Baviera sarà garantita in chiaro per tutti dalla Rai, potrebbero alternarsi nel corso della gara come canali di riferimento sia Rai Sport + HD (il numero 58) sia Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, offerta come sempre da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO 2022: PERCORSO E ORARIO

Per presentare al meglio la diretta della gara in linea donne agli Europei ciclismo 2022, andiamo naturalmente a descrivere il percorso, simile ma non identico a quello maschile perché naturalmente la distanza sarà ridotta. La partenza sarà alle ore 11.30 da Landsberg, per arrivare a Monaco di Baviera dopo un percorso di 128,3 km. Ci saranno da affrontare un primo tratto in linea e poi un circuito cittadino di 13 km da ripetere due volte, che formerà quindi gli ultimi 26 km della gara in linea donne degli Europei di ciclismo 2022.

Dobbiamo tuttavia evidenziare che le maggiori asperità saranno tuttavia concentrate proprio nella prima parte in linea: lo strappo di Haunshofen dopo 40 km di gara; la salita di Degendorf con pendenza media del 6%, poi l’erta del Wolfratshausen che inizierà dopo 96 km di corsa e presenterà le pendenze più impegnative (9% di media). Il circuito conclusivo non presenterà invece difficoltà altimetriche e per questo motivo la corsa sembra essere destinata ad un arrivo in volata di gruppo a ranghi abbastanza compatti salvo imprevisti, magari dovuti anche alle curve nel centro cittadino che però non hanno evitato lo sprint agli uomini (che avevano cinque giri). Sarà una grande occasione per le ruote veloci di giocarsi il titolo di campionessa d’Europa oggi nella Odeonsplatz di Monaco di Baviera.

