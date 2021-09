Diretta gara in linea donne Europei ciclismo Trento 2021/ Streaming video Rai, orario

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021: CHI È LA FAVORITA?

La diretta della gara in linea donne sarà il piatto forte agli Europei di ciclismo Trento 2021 oggi, sabato 11 settembre. Si assegnerà dunque il titolo di campionessa europea e come sempre in primo piano ci sarà la fortissima Nazionale olandese, che sarà animata in più dalla voglia di riscatto, perché in questo 2021 ha già “perso” le Olimpiadi – vinte del tutto a sorpresa dall’austriaca Anna Kiesenhofer – e anche la cronometro di questi Europei di ciclismo 2021, perché giovedì a Trento nella prova contro il tempo si è imposta la svizzera Marlen Reusser.

Diretta cronometro Europei ciclismo Trento 2021/ Kung vince, Filippo Ganna è secondo!

Va detto che in entrambe le circostanze l’Olanda è stata seconda, con Annemiek van Vleuten a Tokyo ed Ellen Van Dijk giovedì, ma nel ciclismo femminile di solito le Orange sono abituate a vincere tutto e anche oggi saranno nei panni delle favorite. Tra le prime avversarie ecco le Azzurre, in particolare grazie ad Elisa Longo Borghini, che in carriera nelle gare in linea è stata due volte bronzo olimpico, altrettante bronzo mondiale e una volta argento e una bronzo agli Europei, inoltre mercoledì ha fatto parte della staffetta d’oro dell’Italia.

DIRETTA CRONOMETRO DONNE EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021/ Reusser vince, oro Svizzera!

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della gara in linea donne agli Europei ciclismo Trento 2021 sarà garantita integralmente in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, naturalmente offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PERCORSO E ORARI GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021:

Per presentare al meglio la diretta della gara in linea donne agli Europei ciclismo Trento 2021, andiamo naturalmente a descrivere il percorso di questa prova che avrà inizio alle ore 14.15. La partenza sarà in Piazza Duomo a Trento, dove sarà collocato anche l’arrivo dopo 107,2 km, al termine di un brevissimo tratto in linea e poi di un circuito di 13,2 km da ripetere otto volte per le donne Elite, che sarà imperniato sulla salita di Povo, che misurerà 3,6 km al 4,7% di pendenza media.

Giacomo Nizzolo ha vinto gli Europei ciclismo 2020/ Trionfo in volata per l'azzurro!

Una salita certamente non molto difficile, ma che ripetuta per otto volte potrebbe fare male, soprattutto se ci sarà qualcuno che vorrà fare corsa dura fin da subito. Di certo ci sarà la lezione delle Olimpiadi da tenere presente, quando la fuga da lontano fu sottovalutata e Anna Kiesenhofer ne approfittò per vincere l’oro: l’Olanda avrà come sempre il compito di gestire la corsa, tutte le altre cercheranno di spezzare il dominio e sicuramente l’Italia sarà tra le Nazionali più accreditate per riuscirci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA